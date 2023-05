Transformers: Quái Thú Trỗi Dậy - khởi nguồn cuộc chiến giữa các robot biến hình

HHT - Tái xuất sau 5 năm, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Người Nhện: Du Hành Vũ Trụ Nhện) khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ liên kết với cả MCU với việc úp mở về sự kiện "Spider-Man: No Way Home" trong trailer.