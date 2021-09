Trên sân khấu là "cá mập" nhưng ở nhà Bi Rain lại hóa "cá con" với Kim Tae Hee thế này

HHT - “Ma mới” của đội Avengers hiện đang là cái tên nóng nhất làng điện ảnh trong thời điểm này, khi không chỉ vượt trội về chất lượng mà doanh thu ấn tượng của “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” đã trải rộng con đường ra rạp của “Eternals” và “Spider-Man 3” vào cuối năm nay.