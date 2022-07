Triển lãm Mùa Hè Vĩnh Cửu: Cùng violinist Hoàng Rob đi tìm sao băng giữa vũ trụ rộng lớn

HHT - Bắt kịp xu hướng triển lãm trẻ trung, hiện đại, dự án "Mùa Hè Vĩnh Cửu" xây dựng không gian huyền ảo, siêu thực với sự hỗ trợ của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ.

Buổi triển lãm kết hợp Live concert mang tới những trải nghiệm sống động. Người tham dự được thưởng lãm tiếng đàn violin đầy phá cách trong không gian tích hợp sắp đặt ánh sáng, công nghệ 3D mapping, thời trang, trình chiếu.

Cụ thể, 4 căn phòng khép kín và kết nối với nhau được kiến tạo như 4 “hộp nhạc”. Khách tham quan bắt đầu hành trình cùng Đêm rực rỡ lung linh với những ánh đèn như bầu trời sao rộng lớn.

Tiếp đến, căn phòng Sao băng đầy mộng ảo mô phỏng thế giới siêu thực nhờ công nghệ 3D mapping. Với không gian này, nhiều khách tham quan đã chụp những bức ảnh "fly me to the moon" ảo diệu.

Triển lãm được tiếp nối với căn phòng thứ 3 mang tên Bữa tiệc phù hoa với nghệ thuật sắp đặt trình chiếu video ấn tượng. Cuối cùng, Con đường đại lộ mở ra thế giới kỳ quan của Mùa Hè Vĩnh Cửu. Đặc biệt, toàn bộ triển lãm được dẫn dắt bởi âm thanh của EDM kết hợp tiếng đàn violin đương đại.

Một thế giới đầy sắc màu, sống động giúp công chúng hiểu hơn về concept của album Mùa Hè Vĩnh Cửu. Để tăng tính trải nghiệm cá nhân, triển lãm giới hạn 20 người trong mỗi lần tham quan. Mỗi vị khách được đeo một headphone không dây riêng biệt để cảm nhận trọn vẹn chất lượng âm thanh.

Người tham dự được thưởng lãm, chìm đắm và choáng ngợp như bước vào một giấc mơ giữa mùa Hè. Một thế giới, một hành trình lớp lang, lộng lẫy và thăng hoa được sắp đặt đầy tinh tế và tối giản.

Dự án Mùa Hè Vĩnh Cữu được nghệ sĩ Violin Hoàng Rob ấp ủ trong vòng 3 năm, với mục đích mang lại dấu ấn đậm nét về mô hình trình diễn và nghệ thuật. Triển lãm thể hiện sự giao thoa giữa tiếng đàn violin với các loại hình âm nhạc đại chúng như Pop, điện tử, dân gian đương đại.