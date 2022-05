Triệu Lộ Tư trong “Thả Thí Thiên Hạ”: Diễn xuất so sánh với Châu Tấn nhưng Cnet nói giống Angelababy

HHT - Vì quá ăn ý trong “Hẹn Hò Chốn Công Sở”, cặp đôi phụ do Kim Min Gyu và Seol In Ah thủ diễn được khán giả yêu thích không kém gì cặp đôi chính. Thậm chí ngay cả khi phim đã kết thúc, họ vẫn vướng nghi vấn “phim giả tình thật”.

HHT - Chuẩn bị cho đợt tái xuất sắp tới là một trong những lý do được ARMY (fandom của BTS) dự đoán là nguyên nhân khiến BTS lựa chọn “ở nhà”, vắng mặt tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2022 (BBMAs 2022).

HHT - “Doctor Strange in The Multiverse of Madness” (Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn) đang gây bão các rạp chiếu, và Elizabeth Olsen với vai Scarlet Witch cũng vậy.