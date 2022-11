Trở lại cùng "Birthday", Red Velvet gây choáng với bài hát đúng kiểu "thách bạn cover"

HHT - Đường đua K-Pop những ngày cuối năm đã được Red Velvet thổi bùng sức nóng bằng một bữa tiệc "Birthday" sôi động, với phần MV bắt mắt cùng âm nhạc mang lại cảm giác như thể đi tàu lượn siêu tốc.

Red Velvet đã chính thức "thả xích" mini album mang tên The ReVe Festival 2022 - Birthday cùng bài hát chủ đề Birthday. Được giới thiệu là một bản Pop Dance mang giai điệu vui tươi "cực cháy", Birthday đã thật sự đưa khán giả đến với một "ma trận" âm nhạc đầy hỗn loạn, nhưng không kém phần cuốn hút chỉ bằng 3 phút hơn.

Nếu như ca khúc Feel My Rhythm sử dụng sample là bản giao hưởng Air on the G String From Suite No. 3 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach, thì Birthday cũng không "thua chị kém em" khi bắt tay cùng một sample cổ điển khác là Rhapsody in Blue của George Gershwin.

Với 9 năm hoạt động cùng kinh nghiệm "thiên biến vạn hóa" trong mỗi lần trở lại, Red Velvet dễ dàng "xử gọn" Birthday bằng chất giọng khỏe khoắn, sảng khoái, xử lý tinh tế những phân đoạn trúc trắc, chuyển biến bất ngờ. Sự biến hóa của nhịp độ như chơi tàu lượn siêu tốc này đã không còn xa lạ với người hâm mộ "hội Nhung Đỏ", từ Really Bad Boy, Zimzalabim... và giờ là Birthday.

Birthday gửi thông điệp về việc quay lại ngày sinh nhật của người mình thích, dành tặng một ngày khó quên bằng cách biến mọi điều người ấy hằng mong ước thành sự thật. Red Velvet còn thả những "easter egg" liên quan đến những ca khúc cũ của nhóm, được ẩn giấu bên trong lời bài hát.

Lần đầu nghe trọn vẹn Birthday, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen chê khác nhau: Có bình luận cho rằng bài hát "khó ngấm", bình luận khác lại khen ngợi sự mới mẻ, bứt phá của nhóm sau mỗi lần tái xuất. Nhưng phần MV của Birthday lại là điểm cộng "to đùng" về cách xây dựng câu chuyện thú vị.