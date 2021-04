Trở thành cặp đôi trong MV mới, Right tiết lộ từng sợ tin đồn hẹn hò làm phiền đến Lona

HHT - Vừa qua, sau khi công bố dự án "K-ATM", Right đã khiến nhiều người hâm mộ trông chờ khi hé lộ sẽ hợp tác cùng Lona trong sản phẩm mang tên "Đêm nay".

Cả Right và Lona đều từng tham gia cuộc thi King Of Rap, nên màn kết hợp của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý từ hội yêu Rap. Chia sẻ về màn hợp tác, Right cho biết Lona tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Điều này giúp cô lấn át những lời dèm pha, chứng minh thực lực khiến nam rapper nể phục.

“Khi tham gia King Of Rap, Right đã được tiếp xúc với rất nhiều rapper cũng như nghệ sĩ tài năng. Trong số đó, mình cảm thấy giọng hát của Lona rất tuyệt. Đối với Right thì Lona không chỉ là một Á hậu hay một rapper mà cô ấy còn là một người nghệ sĩ có sự nỗ lực rất đáng nể.

Lona luôn bỏ ngoài tai những lời bình luận tiêu cực và cố gắng không ngừng để khẳng định bản thân cũng như tỏa sáng bằng tài năng của mình. Chính nguồn năng lượng này đã truyền cho Right nguồn cảm hứng làm mình ngưỡng mộ. Đó chính là lý do vô cùng quan trọng để Right và Lona hợp tác với nhau” - nam rapper chia sẻ.

Trong quá trình hoàn thành ca khúc Đêm nay, Right thừa nhận đã học hỏi được từ Lona về sự chuyên nghiệp. Cả hai cũng có nhiều điểm chung, cùng tần số với nhau. Chính sự hợp cạ này đã giúp bộ đôi làm việc vô cùng hiệu quả.

Đứng trước tin đồn yêu nhau, Right cho biết ban đầu anh rất ngại vì sợ làm phiền đến nàng Á hậu. Không những thế, anh chàng còn bất ngờ tiết lộ từng suy nghĩ rằng nếu cả hai yêu nhau thật thì chắc sẽ rất vui. Đây cũng là lần đầu tiên Right có tin đồn yêu nhau với đồng nghiệp nữ.

Tuy nhiên, may mắn là điều này không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cả hai. Do đó, Right và Lona đều quyết định "act cool", không để tâm đến tin đồn.

Bật mí về các dự án trong tương lai, Right cho biết anh muốn được làm việc với Lona với cương vị là nhà sản xuất chứ không đơn thuần là một rapper như hiện tại.

Sản phẩm Đêm nay của Right và Lona chính thức được trình làng vào ngày 15/4. Trong MV, Right và Lona vào vai một cặp đôi có nhiều cảnh quay tình cảm, ngọt ngào.

Bên cạnh những bản rap nhắm đến bầu không khí đông người và bùng cháy, Right quyết định sản xuất Đêm nay để dành riêng cho không gian của các cặp đôi.