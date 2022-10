Trời đã sang Thu nhưng Seungkwan SEVENTEEN lại cover "As It Was" để hoài niệm mùa Hè

HHT - Bên cạnh bản cover bài hát "As It Was" của Harry Styles, Seungkwan cũng phát hành một bản phim đặc biệt đi kèm với ca khúc.

Đây là phiên bản “hoài niệm” về As It Was, bài hát được mệnh danh là Ca khúc đại diện cho mùa Hè năm 2022 trên Spotify. Seungkwan cũng phát hành một bản phim đặc biệt đi kèm với ca khúc, video này có thể được xem độc quyền trên K-Pop ON! Track.

Bày tỏ sự phấn khích khi ra mắt đĩa đơn lần này, Seungkwan cho biết: “Có nhiều CARAT (tên fandom của nhóm SEVENTEEN) yêu thích và mong chờ những bản cover các ca khúc nhạc Pop của tôi. Khi nói đến cover, cá nhân tôi thích thử thách bản thân với những bài hát khác với thể loại và phong cách thường thấy của mình. As It Was của Harry Styles là bài hát yêu thích của tôi trong những tháng gần đây, vì vậy tôi hy vọng fan sẽ thích đĩa đơn này nhiều như cách tôi đã dành tâm huyết cho nó”.

Không chỉ là giọng ca chính của SEVENTEEN, Seungkwan còn được "chọn mặt gửi vàng" trong các ca khúc nhạc phim truyền hình như Link: Eat, Love Kill, Lovestruck in the City và Record of Youth. Các bản cover nổi bật của anh, từ Drawing our Moments của Taeyeon (Girls' Generation) đến Juice của Lizzo kết hợp với Lee Young Ji, cũng khiến các CARAT muốn nghe nhiều hơn thế.