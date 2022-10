Trong gần 100 năm lịch sử Oscars, chỉ có 6 phim kinh dị này được đề cử "Phim hay nhất"

HHT - Phim kinh dị thường bị xem là “con ghẻ” của giải thưởng điện ảnh Oscars danh giá. Thế nhưng 6 trường hợp ngoại lệ sau đây là minh chứng cho thấy những nỗi kinh hoàng màn ảnh cũng có thể khiến Viện hàn lâm lung lay ý chí.

The Exorcist (1973)

Là bộ phim kinh dị thành công nhất mọi thời đại với 2 giải Oscar chiến thắng trên tổng số 10 đề cử, The Exorcist không chỉ là một biểu tượng điện ảnh bất hủ mà còn là kẻ phá bỏ ranh giới giữa “giải trí” và “hàn lâm” của thể loại phim được yêu thích này.

Bên dưới hình ảnh kinh hoàng của cô bé 12 tuổi Regan McNeil bị thế lực quỷ dữ trấn giữ thể xác và linh hồn, Thầy Trừ Tà như một ngọn nến thắp sáng niềm tin về việc giữ sự thiện lương trước cái ác và cám dỗ ẩn náu trong bản chất con người trong những thời khắc đen tối của cuộc đời.

Theo thời gian, sự kinh dị của The Exorcist có thể đã chẳng còn sánh bằng những tác phẩm ngày nay. Thế nhưng trong thập niên 70, sự ám ảnh nặng nề của bộ phim đã từng khiến nhiều khán giả phải nôn mửa, ngất xỉu, thậm chí là bỏ chạy khỏi rạp vì quá sợ hãi.

Jaws (1975)

Khái niệm “phim bom tấn mùa hè” đã được định nghĩa bằng “quả bom” Jaws của đạo diễn huyền thoại Steven Spieldberg. Đơn giản nhưng lại vô cùng căng thẳng và đáng sợ trong cách kể, câu chuyện về làn nước biển trong xanh tại New England bị nhuốm màu máu bởi một con cá mập trắng hung tợn đã trở thành huyền thoại của lịch sử điện ảnh với 3 giải Oscar trên tổng số 4 đề cử.

Giữa một thập niên 70 còn chưa hoàn thiện về mặt kỹ xảo hình ảnh, “ngôi sao” của bộ phim - con cá mập trắng bằng máy này đã giúp Hàm Cá Mập trở thành bộ phim đầu tiên trong lịch sử đạt 100 triệu đôla tại phòng vé Mỹ, cũng như là nguồn cảm hứng lớn cho các bộ phim giật gân về quái vật cho đến tận ngày nay.

The Silence of the Lambs (1991)

Thực chất, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu nghiêng về thể loại trinh thám giật gân hơn, nhưng về cơ bản, đây vẫn là một tác phẩm kinh dị tâm lý. Và hơn cả, hình tượng của gã bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter nổi tiếng được khai sinh trên màn ảnh là nhờ có tuyệt phẩm này.

The Silence of the Lambs theo chân nữ thanh tra FBI tập sự Clarice Starling trên hành trình đi tìm chân tướng sát nhân biến thái “Bill Trâu” đã giết hại và lột da nhiều phụ nữ. Nhưng để được vậy, cô cần phải viện tới sự trợ giúp của chính Hannibal Lecter, bởi hắn cũng là một bác sĩ tâm thần xuất chúng. Và thế là trò chơi tâm lý giữa ba bộ óc đen tối bắt đầu.

Đây chính là bộ phim kinh dị duy nhất từng ẵm tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất và cũng là 1 trong 3 bộ phim hiếm hoi thắng cả 5 hạng mục lớn về Phim, Diễn xuất, Đạo diễn và Kịch bản trong gần 100 năm lịch sử Oscars.

The Sixth Sense (1999)

Vào cuối thập niên 90, mốc son chói lọi The Sixth Sense đã làm bừng sáng ngành điện ảnh với câu chuyện lạnh gáy, tang thương và tràn ngập bất ngờ về một cậu bé có khả năng nhìn thấy các oan hồn. Bằng một kết thúc khó lường gây ám ảnh, Giác Quan Thứ Sáu đã thực sự trở thành một biểu tượng điện ảnh khó phai mờ và được vinh danh bằng 6 đề cử Oscar danh giá.

Không chỉ bởi "cú rẽ" (plot-twist) bất ngờ, chính góc nhìn khác biệt về các hồn ma trong bộ phim đã thể hiện sự nhân văn về tình người, tình gia đình, cũng như nhiều vấn nạn xã hội đáng lên án khác.

Black Swan (2010)

Theo chân Nina Sayers, Thiên Nga Đen như một ánh đèn vạch trần những hy sinh, cố gắng và những toan tính, đố kỵ, những ám ảnh về việc “ta là nhất” đến mức trở nên đa nhân cách của nữ vũ công ballet này. Black Swan là một câu chuyện đen tối và đẹp đẽ đến mức đáng sợ về những kẻ vì đi theo chủ nghĩa hoàn hảo mà đánh mất cả bản thân.

Dù vuột mất tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất song minh tinh Natalie Portman đã giành giải Nữ chính xuất sắc một cách xứng đáng và được gắn liền cùng biệt danh “thiên nga đen” nhờ vai diễn tuyệt vời này.

Get Out (2017)

Dưới bàn tay của đạo diễn kỳ tài Jordan Peele, Trốn Thoát từ một bộ phim kinh dị tưởng chừng làn nhàn lại hóa thành một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất đương đại sau khi ra mắt. Gây ấn tượng bằng những ẩn dụ thâm thúy về nạn phân biệt chủng tộc trong câu chuyện “ra mắt bố mẹ của bạn gái da trắng” đầy kinh hoàng này, Get Out đã nhận về một tượng vàng Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc và đứng đầu trong danh sách 101 kịch bản phim hay nhất thế kỷ 21 theo đánh giá của Hiệp hội Biên kịch Mỹ.