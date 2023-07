Trọng Hiếu xúc động vì Hoa hậu H'Hen Niê đã âm thầm ủng hộ concert kỷ niệm 8 năm ca hát

HHT - Liveshow mang tên "Dance Your Energy Up - Nhảy Tung Năng Lượng" đã tổng kết chặng đường 8 năm hoạt động âm nhạc đầy năng nổ của Trọng Hiếu.

Trong gần ba tiếng đồng hồ, Trọng Hiếu đã dẫn khán giả qua các cung bậc cảm xúc với nhiều nụ cười và cả nước mắt. Nam ca sĩ gây ấn tượng mạnh mẽ khi hát live hoàn toàn và nhảy hơn 20 ca khúc liên tục.

Liveshow Dance Your Energy Up được chia làm 4 phần: "Dance - Nhảy", "Love - Tình Yêu", "Energy Up - Bật tung năng lượng" và "Inspiring - Truyền cảm hứng". Cả khán phòng đã nhảy cùng Trọng Hiếu qua các phần trình diễn sôi động của những bài hát như: Bước đến bên em, Em là bà nội của anh, Thú Vị Hơn Vậy...

Trọng Hiếu cũng xúc động khi chia sẻ về gia đình, về người cha đã khuất, về 5 lần thất bại trong 8 năm tại Eurovision Song Contest. Nhiều khán giả đã chia sẻ: “Đêm nay mất ngủ vì năng lượng mà Hiếu trao”, “Chúc mừng Trọng Hiếu, liveshow đã thành công rực rỡ và vỡ oà cảm xúc”, “Hiếu đã làm chúng mình khóc”, “Anh 10 điểm không có nhưng”...

Nam ca sĩ bật mí thêm, trong năm 2024, anh sẽ có một chuỗi live tour ở Đức. Đặc biệt, trong liveshow lần này còn có nhiều điều bất ngờ như sự góp mặt của nữ ca sĩ Thu Minh và Hoa hậu H'Hen Nie.

Ca sĩ Thu Minh đã vui vẻ chia sẻ những kỷ niệm đáng yêu với Trọng Hiếu từ Vietnam Idol 2015 và khuấy động cả khán phòng với 2 bản hit Bay và Đường cong.

H'Hen Nie và câu chuyện dành tình cảm yêu mến cho Trọng Hiếu, âm thầm mua vé liveshow ủng hộ nam ca sĩ từ ngày đầu bán vé cũng khiến khán phòng vô cùng thích thú. Màn tương tác đáng yêu của Trọng Hiếu và H'Hen Nie trong bài hát Ông trời để lạc em ở đây.