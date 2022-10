Trong khi Bạch Công Khanh phủ nhận chuyện hẹn hò, Nam Em lại úp mở đầy khó hiểu

HHT - Cuối cùng thì Top 10 Miss World Vietnam 2022 Nam Em phản ứng ra sao khi ngày càng được mọi người ghép đôi với Bạch Công Khanh?

Có quá nhiều lý do để khán giả muốn Nam Em cùng Bạch Công Khanh trở thành một đôi. Hai người diễn xuất cực kỳ ăn ý, đẹp đôi trong phim Nhà Không Bán rồi MV New Year With You. Trên sân khấu, Nam Em cùng Bạch Công Khanh có những màn song ca vô cùng ngọt ngào. Nam Em không ngại ân cần lau mồ hôi cho Bạch Công Khanh hoặc dành cho nhau những cái ôm, cái nắm tay rất tình cảm như một cặp đôi thực sự.

Ngoài đời, cả hai không thiếu những khoảnh khắc thân thiết, vui nhộn. Khán giả hẳn vẫn chưa quên hình ảnh Nam Em nhõng nhẽo với Bạch Công Khanh trong hậu trường phim Nhà Không Bán, hoặc Bạch Công Khanh từng chia sẻ bức ảnh Nam Em ngủ gật rất đáng yêu trong một buổi tập luyện.

Thậm chí khi biết Nam Em từng lỡ vai nữ chính phim Duyên Kiếp, khán giả càng thêm tiếc nuối vì nếu không, mọi người đã được thấy Nam Em cùng Bạch Công Khanh thành đôi trên phim lần nữa. Tuy dấu hiệu “phim giả tình thật” nhiều như vậy nhưng Bạch Công Khanh khẳng định chuyện anh và Nam Em “phim giả tình thật” chỉ là tin đồn, tức là không chính xác.

Còn Nam Em khi tham gia một chương trình âm nhạc gần đây đã tâm sự rằng hai người “có sao thì như vậy, có gì đâu mà đẩy đưa”. Sau đó, cô cũng không muốn kể thêm gì về chuyện riêng tư của mình. Hành động lấp lửng của Nam Em khiến cư dân mạng thấy khó hiểu. Vì một mặt cô cho rằng hai người không có gì để ghép đôi, nhưng đồng thời lại úp mở Nam Em và Bạch Công Khanh có thế nào thì thể hiện ra như vậy, như muốn nói cặp đôi thật sự có tình cảm nên mới xuất hiện nhiều hành động tình tứ.