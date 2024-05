Trong số các cảnh quay "Lovely Runner" bị cắt, khán giả tiếc nuối đoạn nào nhất?

HHT - Một lần tham gia "The Seasons", D.O. khiến fan ngơ ngác, ngỡ ngàng hết khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác. Bên cạnh giọng hát ấm áp, ngọt ngào vang danh, D.O. gây sốt khi thay Jennie cùng Zico biểu diễn "SPOT!", "đu trend", thực hiện challenge mà đến fan từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thấy anh làm.