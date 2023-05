"Trót yêu" ca khúc của BIGBANG, teen Chuyên Hạ Long biến lời hát thành chuỗi sự kiện xịn đét

HHT - Với cảm hứng lấy từ lời ca khúc "Still Life" của BIGBANG, teen 2K5 của trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) đã tạo nên dự án kỷ niệm dành cho các học sinh cuối cấp xịn xò, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vừa qua, một bài viết quảng bá chuỗi sự kiện Tri ân và Trưởng thành của các bạn khối 12 trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) nhận được hàng nghìn lượt "thả tim" từ fan K-Pop.

Có tên là Reminiscence of 2005: Still Life (tên Việt: Hồi ức 2005: Sống mãi), sự kiện được các teen của trường THPT chuyên Hạ Long xác nhận lấy cảm hứng từ ca khúc Still Life của nhóm nhạc nam đình đám BIGBANG.

Bạn Hương Giang - trưởng ban truyền thông của Reminiscence of 2005: Still Life chia sẻ với Hoa Học Trò Online:

"Trước khi quyết định được concept và tên sự kiện chính thức, ban tổ chức chúng mình rất yêu thích ý tưởng có thể phát triển chuỗi bài truyền thông trên fanpage theo thứ tự 4 mùa trong một năm học. Khó khăn lớn nhất là có thể tìm ra được một concept vừa phù hợp với hình ảnh 4 mùa, vừa đưa ra một thông điệp ý nghĩa và bao trùm dành cho các bạn lớp 12".

Về cơ duyên lựa chọn concept của BIGBANG dành cho một chuỗi sự kiện đặc biệt như lễ Tri ân và Trưởng thành dành cho các học sinh cuối khóa, Hương Giang chia sẻ: "Khi chúng mình vô tình bắt gặp giai điệu quen thuộc của ca khúc Still Life, một ý tưởng mới đã lóe lên. Sau khi tìm hiểu thì chúng mình cũng phát hiện ra rằng ca khúc này cũng dựa vào hiện tượng bốn mùa luân chuyển trong năm để nói về sự bắt đầu và sự kết thúc".

Các chương bài viết của chuỗi sự kiện được đặt tên theo lời hát Still Life: Feeling Fall - Mùa Thu của sự khởi đầu, Winter's Snow - Mùa Đông của những thách thức, Blooming Spring - Mùa Xuân của sự tái sinh và sắp tới là Midsummer’s Dream - Mùa Hè của chia xa và hẹn ước.

Cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ với sự đầu tư bài bản của chuỗi sự kiện Tri ân và Trưởng thành mà các bạn học sinh lớp 12 THPT chuyên Hạ Long đang xây dựng: Từ hệ thống các bài đăng, ảnh chụp theo từng chủ đề cụ thể và những khu vực check-in được bố trí chỉn chu trước thềm chương trình chính diễn ra.

Ban tổ chức chuỗi sự kiện Tri ân và Trưởng thành khóa K31 của THPT chuyên Hạ Long đã cố gắng chuyển hóa những cảm xúc từ Still Life trở nên gần gũi, sống động với các bạn học sinh lớp 12, và đặc biệt là tạo được bản sắc riêng của chương trình.

Đại diện Ban tổ chức cũng thổ lộ vì sự kiện chưa thể xin được sự đồng ý của công ty chủ quản nhà BIGBANG - YG Entertainment, nên concept của chương trình đều chỉ dừng ở mức lấy cảm hứng từ Still Life, tránh tạo sự tương đồng quá mạnh mẽ để không vướng phải vấn đề bản quyền.

Bên cạnh những hình ảnh đậm màu sắc thanh xuân vườn trường lấy cảm hứng từ bài hát Still Life, Ban tổ chức của sự kiện cũng tiếp nối "đặc sản" của teen THPT chuyên Hạ Long - bộ ảnh kỷ yếu đặc biệt của teen lớp 12. Nối gót thành công của các năm trước, những bức ảnh này tiếp tục "gây bão" mạng với loạt châm ngôn "nhà làm", chơi chữ hài hước, "lầy lội".