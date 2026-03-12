Trục Ngọc lập kỷ lục, khán giả không chấp nhận "chung mâm" với loạt siêu phẩm này

HHTO - "Trục Ngọc" liên tục lập kỷ lục mới về thị phần, lượt xem, điểm nhiệt... Dù có thành tích ngang hàng hoặc thậm chí vượt trội hơn, khán giả đang không chấp nhận "Trục Ngọc" được "chung mâm" với những "bom tấn" như "Khánh Dư Niên", "Tàng Hải Truyện"...

Tối 11/3, Trục Ngọc "song phá vạn" khi lần lượt chạm mốc nhiệt cao nhất trên iQIYI và Tencent Video. Thành tích này giúp Trương Lăng Hách trở thành sao nam thế hệ sinh sau năm 1995 có phim "phá vạn" trên cả 3 nền tảng lớn tại Trung Quốc. Điền Hi Vi là sao nữ lứa sinh sau năm 1995 duy nhất có phim chiếu song song 2 nền tảng "phá vạn" cùng lúc.

Tuy nhiên, iQIYI từ cuối năm ngoái đến nay đã vướng không ít lần cố ý "thổi nhiệt" cho các tác phẩm được đầu tư lớn chiếu trên nền tảng này. Tencent Video (WeTV) bị tố "mở bug" tạo "view ảo" vào đêm khuya, bất cứ ai nhấn xem 1 - 2 giây quảng cáo cũng được tính là xem xong 1 tập phim. Dù có đính chính, dân mạng vẫn không tin, khẳng định Trục Ngọc đang được 2 "ông lớn" "hộ giá" để có được "cái danh phim bạo" (siêu nổi tiếng).

Cnet mỉa mai đã mang tiếng "bơm nước" thì đoàn phim "Trục Ngọc" nên mạnh dạn "bơm thêm" để phim phá luôn mốc 100 triệu lượt xem/ ngày.

Lượt xem phim tăng mạnh qua từng ngày trong khi thực tế không có cảnh phim đủ sức bật có độ thảo luận xứng tầm càng khiến dân mạng nghi ngờ nền tảng, nhà sản xuất Trục Ngọc "bơm nước" (gian lận số liệu). Netizen cho rằng cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi có thực tích từ phim này cũng không đáng để hô hào.

Thống kê lượt xem vào ngày 10/3 của Trục Ngọc đứng đầu với thị phần chiếm 41,1%. Kể từ khi hệ thống Vân Hợp thành lập vào năm 2017 đến nay, chỉ có 6 bộ phim có thị phần hơn 40%. Tất cả đều là những tác phẩm được xếp vào hàng "bom tấn" trên màn ảnh, vừa phát sóng ngày đầu đã có cảnh "thoát vòng" với chất lượng được khen nức nở trên nhiều phương diện như diễn xuất, kịch bản, góc máy.

Khánh Dư Niên (thị phần vượt 55% ở phần 2) có kịch bản quyền đấu xuất sắc, diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội không có điểm chê. Được đặt biệt danh là "Khánh đế", tình tiết mỗi tập đều được phân tích khiến người qua đường cũng trầm trồ. Ở Rể cũng "thoát vòng" nhờ nội dung hài hước, mới lạ dù không sở hữu đội hình nhan sắc.

Sinh Vạn Vật giúp Dương Mịch "hồi máu" sau những cú trượt dài liên tiếp. Cảnh đưa tang đến nay vẫn còn được bàn tán. Tàng Hải Truyện được thảo luận sôi nổi bởi liên kết tình tiết chặt chẽ. Tiêu Chiến sở hữu kha khá cảnh "thoát vòng", bao gồm cả chemistry tạo nên cả "thuyền ma" với nhân vật phụ, phản diện.

Loạt phim có thị phần vượt 40% được Cnet tổng hợp: Cuồng Phong, Khánh Dư Niên, Sinh Vạn Vật, Ở Rể, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Tàng Hải Truyện.

Nhìn vào hiệu ứng của những "bom tấn" trước, nhiều người tuyên bố họ không thể chấp nhận Trục Ngọc chung nhóm. Ngoài số liệu vượt trội bị nghi "bơm nước", Trục Ngọc chưa có gì nổi bật hơn marketing góc quay đẹp, diễn viên đẹp. Ê-kíp phim "gáy" thành tích vượt qua cả những tác phẩm kinh điển (đi bằng thực lực) như Khánh Dư Niên, Cuồng Phong càng khiến Cnet mất thiện cảm, kích động cuộc chiến giữa các fan phim này với fan phim Trục Ngọc.

Trục Ngọc sắp đi được một nửa chặng đường, liệu nội dung nửa sau có khả năng lật ngược tình thế hay sẽ chỉ là "cú chốt hạ" cho một tác phẩm "thùng rỗng kêu to"?