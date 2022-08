Trúc Nhân, Orange tham gia "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân" mùa 2 khiến fan háo hức

HHT - Sau nhiều mong đợi, chương trình "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân" mùa 2 sắp chính thức quay trở lại. Những sân khấu hát live mới lạ, thú vị sẽ chào đón sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Trúc Nhân, Orange, Anh Tú, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Với chủ đề On The Road - Chuyến du hành âm nhạc, Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2 sẽ là những chuyến đi đến những địa điểm mới lạ, nơi mà mọi người ít được tận hưởng không gian văn hóa và nghệ thuật hơn so với những thành phố lớn.

Chương trình cũng hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị khi quy tụ dàn host gồm Trúc Nhân, Orange, Anh Tú và NSX âm nhạc Hứa Kim Tuyền. Đây là lần đầu tiên Trúc Nhân nhận lời tham gia một reality show về âm nhạc, trong vai trò người dẫn dắt chính.

Trúc Nhân chia sẻ: “Nhân thích âm nhạc. Và Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân là show có sức hút mãnh liệt với Nhân về phần âm nhạc. Điều này rất khó có ở trong nghệ thuật mà Nhân dùng 2 từ thôi, đó là chân thật và ngây thơ. Tự nhiên tham gia show này Nhân thấy, thanh xuân lắm. Thấy tươi trẻ, gần gũi, dễ thương. Nhân không nhận thì thôi, nhưng đã nhận lời một chương trình nào là sống chết, hết mình".

Bên cạnh Trúc Nhân, trong mùa 2, chương trình chào đón thêm thành viên mới, đó chính là “cậu em út” Orange. “Mình cảm thấy rất biết ơn và may mắn khi được tham gia vào lần này. Đây là một show âm nhạc mà mình sẽ thể hiện không chỉ là ca hát mà còn là khả năng chơi nhạc cụ, ngoài ra còn có những sáng tác của riêng mình nữa. Hy vọng khán giả sẽ không bỏ lỡ chương trình này" - Orange nói.

Trở lại trong đội hình của mùa mới, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới mẻ và đầy màu sắc. “Hứa Kim Tuyền đã quay trở lại với những ý tưởng âm nhạc mới, những bài hát mới, và thậm chí cũng là một Hứa Kim Tuyền được cập nhật một phiên bản mới" - nhạc sĩ trẻ bộc bạch.

Trở lại với Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2, Anh Tú tiếp tục mang niềm vui lan tỏa khắp mọi nẻo đường trên hành trình âm nhạc lần này. Sở hữu visual sáng ngời cùng nguồn năng lượng tích cực và tính cách chân thành, Anh Tú luôn dễ dàng chinh phục khán giả ở mọi lứa tuổi.

“Một lần nữa Tú lại được đứng trong chương trình. Sự hồi hộp thì vẫn có, nhưng nó rất khác với lần đầu tiên Tú tiếp xúc với XHTĐRLX1. Áp lực thì chắc là không có nhiều vì mình đến đây để mang âm nhạc tới mọi người, không phải là một cuộc thi. Năm nay, tới những nơi xa xôi, mang những bài hát hay, những lời ca ý nghĩa, điều đó sưởi ấm cho tất cả chúng ta” - Anh Tú cho hay.