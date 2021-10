Trùng hợp bất ngờ giữa 3 "bộ phim quốc dân" mà Thu Quỳnh (Hương Vị Tình Thân) góp mặt

HHT - Ngoài "Hương Vị Tình Thân" đang là bộ phim ăn khách nhất hiện nay, Thu Quỳnh còn góp mặt trong khá nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác như "Quỳnh Búp Bê", "Về Nhà Đi Con". Cư dân mạng phát hiện ra 3 vai diễn đình đám của Thu Quỳnh lại có một điểm chung bất ngờ.

"Vũ trụ phim truyền hình VTV" có rất nhiều ngôi sao đình đám, trong số đó Thu Quỳnh liên tiếp ghi điểm với hàng loạt bộ phim ăn khách. Không hề quá lời nếu nói rằng Thu Quỳnh sở hữu "siêu năng lực" chọn kịch bản khi cô góp mặt trong ba bộ phim ăn khách hàng đầu của VTV, có thể gọi là "phim truyền hình quốc dân" cũng đúng. Đó là Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Hương Vị Tình Thân.

Quỳnh Búp Bê khi phát sóng đã ngay lập tức trở thành cơn sốt, được khán giả bàn tán tranh luận và nhiều ý kiến trái chiều đến mức phim phải tạm ngừng phát sóng một thời gian để chỉnh sửa, biên tập lại cho đỡ sốc. Trong Quỳnh Búp Bê, Thu Quỳnh vào vai My Sói, một kẻ dữ dằn, ghê gớm, đối đầu với nữ chính Quỳnh suốt bao nhiêu năm. Tạo hình của Thu Quỳnh cực cá tính khi cô cắt tóc ngắn, kẻ mắt khói sắc lẹm.

Đến Về Nhà Đi Con, Thu Quỳnh lại biến hình ngoạn mục khi trở thành cô chị cả Huệ hiền lành, nhẫn nhịn trong ba chị em gái. Huệ tóc dài, ăn mặc nữ tính, từ suy nghĩ đến hành động đều dịu dàng đến mức cam chịu, dù có trải qua cuộc hôn nhân đau khổ bế tắc cũng chẳng dám chia sẻ với ai. Thu Quỳnh đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi cô đóng vai ác My Sói rất đạt mà lúc cần hiền lành nhu nhược như vai Huệ cũng chuẩn không cần chỉnh.

Mới đây nhất, Thu Quỳnh lại có màn “quay xe” khét lẹt khi trở thành Khánh Thy đầy mưu mô trong Hương Vị Tình Thân. Cũng vào vai phản diện, cũng đối đầu với nữ chính do Phương Oanh thể hiện, cũng sở hữu tính cách ghê gớm, đanh đá với ánh nhìn sắc lạnh nhưng Thu Quỳnh không bị lặp lại vai My Sói. Khánh Thy vẫn là một phụ nữ có học thức, có địa vị, lại ẩn giấu những vết thương lòng nên không thể hành xử bản năng như My Sói.

Tuy cả ba vai diễn của Thu Quỳnh đều rất ấn tượng, tạo được dấu ấn riêng nhưng netizen đã phát hiện ra điểm chung: Đó là Thu Quỳnh đều chỉ đóng vai nữ phụ. Điều này khiến nhiều khán giả thấy đáng tiếc vì Thu Quỳnh có nhan sắc, vóc dáng nổi bật, diễn xuất cũng ấn tượng nhưng lại chưa có vai chính trong dự án ăn khách nào.

Tuy vậy, Thu Quỳnh vẫn có quyền tự hào vì cô sở hữu nhiều bộ phim “quốc dân”, có gia tài vai diễn vô cùng đa dạng và được đông đảo công chúng nhớ tới.