Trùng hợp bất ngờ, "thuyền" Thanh Sơn - Khả Ngân có cập bến như cặp đôi "Hạ Cánh Nơi Anh"?

HHT - Khả Ngân - Thanh Sơn đã cùng nhau chụp bộ ảnh đôi ngọt ngào sau khi phim "11 Tháng 5 Ngày" kết thúc. Bộ ảnh này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, bên cạnh đó fan còn phát hiện ra sự trùng hợp bất ngờ ở cặp đôi Thanh Sơn - Khả Ngân và cặp đôi "Hạ Cánh Nơi Anh" Hyun Bin - Son Ye Jin.

Mới đây, diễn viên Khả Ngân và Thanh Sơn đã đăng tải loạt ảnh “couple” ngọt ngào hậu kết thúc phim 11 Tháng 5 Ngày. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên đăng ảnh kèm dòng trạng thái: “Thanh Xuân”.

Còn về phía Thanh Sơn, nam diễn viên viết những lời chia sẻ ngọt ngào trên trang cá nhân của mình: “Because of you… I laugh a little harder, cry a little less and smile a lot more…" (tạm dịch: Bởi vì em, tôi hạnh phúc hơn, ít buồn phiền hơn và được mỉm cười nhiều thật nhiều.).

Bên dưới bài đăng của nữ diễn viên Khả Ngân, Thanh Sơn còn bình luận bằng một bức hình hai người có tạo hình ở tuổi trung niên cầm tay nhau rất chặt, khiến fan liên tục dự đoán:

- Ý là mình sẽ nắm tay nhau đến già như họ hay sao anh Sơn?

- Đây chắc khung cảnh về già của hai anh chị rồi.

- Sáng sớm đã phải ăn cẩu lương, no luôn rồi.

Không chỉ vậy, nhiều khán giả còn phát hiện ra sự trùng hợp trong bộ ảnh của cặp đôi "11 Tháng 5 Ngày" Thanh Sơn - Khả Ngân với cặp đôi "Hạ Cánh Nơi Anh" Huyn Bin - Son Ye Jin. Trong những bức ảnh được Khả Ngân đăng tải, có hai tấm được người hâm mộ so sánh với cặp Bin - Jin bởi có nhiều nét tương đồng.

Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin là hai nhân vật chính được fan đẩy thuyền cực mạnh trong phim Hạ Cánh Nơi Anh. Dù được dân tình liên tục "đẩy thuyền" và bị bắt gặp hẹn hò bí mật nhưng cặp đôi vẫn liên tục phủ nhận. Nhưng mới đây, cả hai đã chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Gần đây, netizen còn liên tục đồn đoán chuyện tình Huyn Bin - Son Ye Jin chuẩn bị có kết thúc đẹp bằng một đám cưới, chưa rõ thực hư ra sao nhưng đây chắc chắn là một tín hiệu đáng mừng cho hội “chèo thuyền” nhà Hạ Cánh Nơi Anh.

Ngay sau đó, netizen liên tục đoán xem: Liệu thuyền Sơn - Ngân có “cập bến” được như thuyền Bin - Jin hay không? Netizen còn chỉ ra những điểm tương đồng khác ở 2 cặp đôi: Đều được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền, đều bị bắt gặp những khoảnh khắc quan tâm giống như một cặp đôi, đều phủ nhận chuyện hẹn hò sau bộ phim…

Thanh Sơn và Khả Ngân đều là những diễn viên tài năng và để lại ấn tượng trong lòng khán giả sau 11 Tháng 5 Ngày. Họ có lượng người hâm mộ đông đảo và hầu hết đều mong muốn cả hai "phim giả, tình thật".