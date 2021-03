Trùng hợp khó tin: Tàu Ever Given còn đang kẹt ở kênh đào Suez, đã thêm những vụ “kẹt” mới

HHT - Vài ngày gần đây dường như là “thời của những vụ mắc kẹt”, khi mà sứ mệnh “giải cứu kênh đào Suez” còn chưa xong thì đã xảy ra hai vụ mắc kẹt giống vụ tàu Ever Given đến kỳ lạ. Không những vậy, ở một trong hai vụ mắc kẹt đó thì “thủ phạm” còn có một sự trùng hợp lạ lùng khác với tàu Ever Given.

Vụ việc tàu vận chuyển khổng lồ Ever Given bị mắc kẹt ở kênh đào Suez suốt mấy ngày nay đã trở thành mối quan tâm của cả thế giới. Đến mức mà giờ đây, những vụ mắc kẹt hay chắn đường tương tự đều bị người ta gọi là "khoảnh khắc Kênh đào Suez". Bang Florida (Mỹ) cũng vừa có một khoảnh khắc như thế khi một con tàu (lại tàu!) chắn ngang đường cao tốc. Con tàu màu hồng này bị rơi khỏi chiếc xe chở nó và nằm chình ình chắn đường, khiến giao thông cũng bị tắc nghẽn, như là phiên bản thu nhỏ của vụ việc ở kênh đào Suez vậy. Cũng may là con tàu màu hồng này không to như tàu Ever Given, nên các nhân viên cứu hộ đã giải tỏa được "nút chặn" sau khi cùng làm việc vào sáng sớm. Một điều tốt nữa là vụ tai nạn này không khiến ai bị thương. Chỉ có điều, vì nó rất giống với vụ việc ở kênh đào Suez, nên cư dân mạng không thể ngừng đưa ra những bình luận như: "Có phải những con tàu cùng đang tổ chức phản đối không?". "Những con tàu cần phải bình tĩnh lại, chúng đang định làm gì vậy?". "Bây giờ cái gì cũng bị copy. Đến vụ mắc kẹt tàu ở kênh đào Suez cũng bị copy ngay được này!". Nhưng dường như vấn đề không chỉ nảy sinh với các con tàu, mà đây có lẽ không phải là thời điểm tốt đối với cả ngành vận tải thế giới. Bởi ngoài con tàu màu hồng nói trên thì một thứ khác cũng đang gây kẹt cứng, đó là chiếc xe tải với container có dòng chữ Evergreen. Đây là tai nạn xảy ra trên một đường cao tốc ở thành phố Nam Kinh (Trung Quốc). Hình ảnh cho thấy một chiếc xe tải lớn bị xoay ngang, làm kẹt con đường vốn đã đông đúc. Tuy nhiên, dù chở theo container có chữ Evergreen - cùng tên công ty chịu trách nhiệm vận hành tàu Ever Given, nhưng chiếc xe tải này được cho rằng không có liên quan gì đến vụ việc ở kênh đào Suez cả, mà đây chỉ là sự trùng hợp bất ngờ thôi. Trong khi đó, tại kênh đào Suez, nhiều biện pháp vẫn đang được tiến hành trong nỗ lực giải thoát cho con tàu đang mắc kẹt và khiến hàng trăm tàu chở hàng cũng phải chờ đợi, gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đôla Mỹ. Vẫn chưa có thông tin chính xác là khi nào thì vụ việc tàu Ever Given có thể được giải quyết xong. Tàu Ever Given được sở hữu bởi công ty Nhật Bản Shoei Kisen. Công ty này cũng đã gửi lời xin lỗi tới tất cả những bên liên quan vì sự phiền phức này.