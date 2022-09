Trung Quân phát hành EP nhạc mới, thừa nhận "ăn theo" sức nóng của The Masked Singer

HHT - Giọng ca "Tình Nào Không Như Tình Đầu" vừa cho ra mắt EP âm nhạc mang tên nhân vật mascot của mình trong chương trình "The Masked Singer" - Bướm Mặt Trăng như một món quà gửi đến người hâm mộ.

Kết thúc tập 9, màn lộ diện của Bướm Mặt Trăng trong The Masked Singer vừa khiến người hâm mộ thích thú vừa không khỏi tiếc nuối. Tham gia The Masked Singer, chất giọng “phi giới tính” cùng khả năng hát live ấn tượng đã giúp Bướm Mặt Trăng - Trung Quân chinh phục Ban cố vấn lẫn khán giả. Bên cạnh đó, “thánh mưa” còn gây bất ngờ bởi những màn tung hứng hài hước, duyên dáng.

Mới đây, Trung Quân đã cho ra mắt EP âm nhạc mang tên Bướm Mặt Trăng để đáp lại mong muốn được nghe phiên bản audio của phần lớn khán giả. E.P lần này là tổng hợp tất cả những ca khúc đã được nam ca sĩ trình diễn tại chương trình, bao gồm: Keep Me In Love, Và Ngày Nào Đó và Buồn Không Thể Buông. Bản phối các ca khúc đã được phối mới hoàn toàn, song vẫn giữ nguyên tinh thần và cảm xúc của nam ca sĩ khi trình diễn live. Trong đó, Và Ngày Nào Đó là phần trình diễn được Ban cố vấn và khán giả vô cùng yêu thích khi phần live stage của riêng ca khúc đã đạt gần 1 triệu lượt xem trên YouTube.

Phát hành EP nhạc gắn liền với nhân vật mascot, nam ca sĩ không ngại thừa nhận đang “ăn theo” chương trình: “Vì sức nóng của Bướm Mặt Trăng và The Masked Singer là không thể chối cãi. Quân rất cảm ơn chương trình đã tạo cho tất cả các Mascot, không riêng gì Trung Quân, một cơ hội đưa những sản phẩm âm nhạc của mình tới công chúng nhanh hơn”.

Trong năm nay, Trung Quân đã lần lượt phát hành 2 MV âm nhạc: Dừng Lại Vẫn Kịp Lúc và Ngủ Đi Ta Hỡi. Giọng ca 9X vẫn cảm thấy lo lắng nếu những sản phẩm cá nhân không tạo được hiệu ứng như mong đợi, nhưng "Trung Quân tin rằng sản phẩm nào cũng sẽ có chỗ đứng và nhận được sự yêu thương của khán giả".

Không chỉ là dự án “chiều lòng” khán giả yêu quý “Bướm Mặt Trăng”, E.P lần này còn “mở đường” cho sản phẩm âm nhạc mới sẽ được trình làng trong tháng 10. Nam ca sĩ khẳng định, năm 2022 sẽ là một năm thật sự siêng năng, cũng như đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ nhất có thể của Trung Quân trong âm nhạc.