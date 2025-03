Trung Quốc: 4 người con qua đời ngay sau khi lo tang lễ cha, sự thật là thế nào?

HHT - 4 thành viên của cùng một gia đình - trong đó có 3 người con trai và một người con rể - đều qua đời trong giấc ngủ sau khi lo xong tang lễ cho người cha 90 tuổi. Sự việc này ở Trung Quốc đang khiến cư dân mạng xôn xao, đưa ra nhiều lời đồn đoán. Sự thật là thế nào?

Một sự việc mới xảy ra ở Trung Quốc đang gây xôn xao trên mạng xã hội nước này, đó là 4 người trong cùng gia đình ở tỉnh Sơn Tây đã qua đời sau khi tổ chức xong tang lễ cho cụ ông 90 tuổi, theo Jimu News.

Trong 4 người đó, có 3 người là con trai và một người là con rể của cụ ông.

Theo truyền thông địa phương, sau khi hoàn tất tang lễ cho cha vào buổi sáng, 4 người con nghỉ qua đêm tại một ngôi nhà trong làng. Thật không may, cả 4 người đều qua đời ngay trong đêm đó, khi đang ngủ.

Sự việc bí ẩn này khiến cư dân mạng đưa ra nhiều lời đồn đoán mang tính tâm linh, một số người tỏ ra sợ hãi.

Các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc và điều tra toàn diện, đồng thời hỗ trợ những người còn lại trong gia đình trước nỗi đau lớn.

Sau khi điều tra, các nhà chức trách kết luận rằng sự việc không may này không phải do yếu tố tâm linh nào, mà do khí carbon monoxide (CO).

Cụ thể là căn nhà mà 4 người con nghỉ lại buổi đêm là nhà đã lâu không có người ở. Đêm đó trời rét, họ dùng bếp lò để làm ấm phòng, mà phòng đó kín, bình thường cũng không thông gió. Điều này dẫn đến việc khí carbon monoxide tích tụ - có thể đã từ lâu, cộng thêm khí từ cái bếp lò hôm ấy, và đó là lý do khiến cả 4 người bị ngộ độc khí CO và thiệt mạng trong giấc ngủ.

Theo trang chính thức của Bộ Y tế nước ta, khí CO cực độc, sinh ra do rất nhiều nguyên nhân. Mà khí CO không màu, không mùi, không gây kích ứng đường hô hấp nên con người rất khó nhận biết được là trong không khí có CO. Việc ngộ độc carbon monoxide xảy ra khi con người hít phải lượng khí CO cao trong không gian kín, gây buồn nôn, đau đầu, bất tỉnh, thậm chí dẫn đến thiệt mạng.

Vì vậy, các cơ quan y tế luôn nhắc người dân tuyệt đối không dùng lò sưởi bằng than trong phòng kín, đặc biệt dùng vào buổi đêm là cực kỳ nguy hiểm, vì khi đó, ai cũng ngủ nên sẽ không phát hiện ra hiện tượng, triệu chứng gì để xử lý kịp thời.