“Trùng Tử” nhận cơn mưa lời chê: Nội dung lỗi thời và Dương Siêu Việt chỉ biết trợn mắt

HHT - Trái ngược với sự háo hức mong chờ của đông đảo người xem, bộ phim “Trùng Tử” của Dương Siêu Việt vừa ra mắt đã nhận phải nhiều đánh giá tiêu cực cả về nội dung, diễn xuất lẫn kỹ xảo và bối cảnh.

Những tập đầu tiên của bộ phim cổ trang Trùng Tử đã lên sóng vào 15/2. Bộ phim kể về cô gái Trùng Tử (Dương Siêu Việt) từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, làm ăn mày bị người khác bắt nạt, khinh rẻ. Muốn thay đổi số phận, Trùng Tử lên đường tu tiên, cô được Lạc Ân Phàm (Từ Chính Khê) nhận làm đệ tử. Nhưng do Trùng Tử bẩm sinh đã có sát khí, số phận của cô trắc trở, đau thương, cuối cùng không tránh khỏi con đường đi vào ma đạo.

Trùng Tử là một trong những dự án phim tiên hiệp được mong chờ lên sóng bởi nhiều lý do. Trong đó lý do lớn nhất đến từ sức hút của nguyên tác cùng tên, được chấp bút bởi tác giả Thục Khánh. Vì có những điểm giống nhau về nội dung, Trùng Tử hay được so sánh với Hoa Thiên Cốt và nguyên tác được đánh giá là có giọng văn hay hơn. Hoa Thiên Cốt khi chuyển thể thành phim đã rất thành công với diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, vậy Trùng Tử khi lên phim sẽ thế nào?

Được ngóng đợi nhưng khi vừa lên sóng, Trùng Tử nhận được đa số đánh giá không tốt. Hiệu ứng của bộ phim khiến người xem hoa mắt, kỹ xảo khi giao chiến không đủ hoành tráng, không quá mượt mà khiến chất lượng của bộ phim được cho là không xứng với cấp S+ (dự án được đầu tư khủng). Ngay cả bối cảnh phim cũng giả trân, đặc biệt là ở các khung cảnh rộng trông như một cảnh trong game.

Cốt truyện của Trùng Tử ngay từ đầu đã được so sánh với Hoa Thiên Cốt, còn được gọi là “Hoa Thiên Cốt 2.0”, nhưng được đánh giá là lỗi thời, không còn phù hợp với thị hiếu khán giả hiện tại. Nhiều ý kiến nhận xét rằng Hoa Thiên Cốt có thể làm mưa làm gió vào năm phát sóng 2015, nhưng hiện tại chưa chắc có thể lập lại thành tích đó. Vì thế, rõ ràng mang một cốt truyện đã cũ lên phim là một nước đi mạo hiểm của Trùng Tử.

Ngay cả diễn xuất của Trùng Tử cũng không đủ thuyết phục người xem. Có ý kiến nhận xét thẳng thừng rằng Dương Siêu Việt “xứng đáng” là “người đẹp khúc gỗ”. Bởi dù có gương mặt xinh đẹp khả ái nhưng diễn xuất của Dương Siêu Việt lại đơ cứng, biểu cảm nghèo nàn, đọc thoại không mở khẩu hình miệng rõ ràng và sử dụng lồng tiếng không khớp khiến người xem khó chịu. Đặc biệt, lối diễn mở to trợn tròn mắt của Dương Siêu Việt “sao chép” từ phim này sang phim khác khiến khán giả hết sức ngán ngẩm.

Kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên chính Từ Chính Khê sinh động và tinh tế hơn. Nhưng tạo hình của anh trong Trùng Tử lại bị nhận xét là khá dừ, kém sắc.

Ngoài bộ đôi diễn viên chính, dàn diễn viên phụ cũng chưa có ai thực sự nổi bật. Nhưng nếu có thì họ cũng chỉ là một điểm sáng quá nhỏ nhoi so với tổng thể những gì mà người xem trông chờ. Có lẽ với tất cả những điểm trừ trên, trong danh sách những phim cổ trang hay, đáng xem của năm 2023 sẽ thiếu vắng cái tên Trùng Tử.

Một số bình luận của khán giả:

“Dương Siêu Việt diễn xuất thế này mà vẫn tiếp tục làm diễn viên hả?”

“Sao nhiều nhân vật nam thích nữ chính thế nhỉ? Kịch bản Mary Sue nhàm chán.”

“Dương Siêu Việt đóng vai ăn mày mà mặt mũi vẫn trắng trẻo, xinh xắn, chỉ có mỗi bộ quần áo là rách...”

“Diễn xuất hồn nhiên nhí nhảnh của Dương Siêu Việt có thể tóm gọn bằng bĩu môi, kéo tay áo và nhìn chằm chằm sư phụ. Cô ấy không sử dụng các biểu cảm tinh tế hay sáng tạo nào khác nữa.”

“Kịch bản nếu giao cho AI có khi còn viết hay hơn thế này. Đây là một bộ phim truyền hình được làm để chiếu vào năm 2023? Tôi thực sự suy sụp.”