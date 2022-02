Trước khi bị đồn chia tay, Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia từng ngọt ngào như thế nào?

HHT - Giữa tin đồn chia tay, những khoảnh khắc "tình bể bình" của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải được nhiều cư dân mạng "đào" lại.

Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải và bé Bo hiện là một trong những gia đình sao Việt được quan tâm bậc nhất trên mạng xã hội. Nhưng mới đây, tin đồn Hòa Minzy và bạn trai đại gia đã "đường ai nấy đi" bất ngờ xuất hiện rầm rộ.

Vì tin đồn này mà những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trước đây cũng được cư dân mạng chú ý hơn. Có một số người bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng đa số đều cho rằng đây là tình yêu đích thực và nghi ngờ tin đồn không đúng sự thật.

Trở lại năm 2018, Hòa Minzy lần đầu đăng tải đoạn clip bạn trai của mình đang hát một bài hát ngọt ngào cùng dòng trạng thái: "Em bé hát hay quá, làm trái tim này tan chảy".

Được biết, bạn trai của Hòa Minzy là Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1988. Không hoạt động trong giới giải trí, anh chàng là quý tử của một gia đình giàu có ở Long An và hiện đang làm giám đốc một công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây thuộc gia đình quản lý.

Anh đã từng khiến mọi người chú ý khi đăng tải hình ảnh một món quà, đồng thời tag Hòa Minzy trong đoạn status gây xôn xao: "Nào giờ có thói quen chỉ khoe đồ mẹ tặng! Nay em khoe luôn đồ vợ tặng (chắc là bù cho sự nhớ nhung da diết của mình đây mà). Thank you so much My Darling. Được sự đồng ý và cho phép khoe nên cứ khoe bung nóc nhé bà con".

Đây là lần đầu tiên Minh Hải lên tiếng xác nhận mối quan hệ với Hòa Minzy và được người hâm mộ ủng hộ nồng nhiệt.

Hòa Minzy và Minh Hải được coi là một trong những cặp đôi hài hước, ngọt ngào nhất nhì showbiz Việt với hàng loạt khoảnh khắc vừa lãng mạn, vừa "lầy lội".

Vào cuối năm 2018, bạn trai doanh nhân của Hòa Minzy khoe ảnh nhà mới đang trong giai đoạn thiết kế. Căn nhà có diện tích rộng rãi với màu trắng chủ đạo, tạo nên vẻ sang trọng. Ngoài ra, nội thất xa hoa cùng các chi tiết trang trí cầu kỳ khiến mọi người không khỏi xuýt xoa.

Bên dưới bài đăng này, Hòa Minzy đặt câu hỏi về mục đích xây nhà mới liệu có phải để cưới vợ, bạn trai cô đã lập tức trả lời: "Chứ không lẽ xây nhà để đi tán gái hả vợ". Khi Hòa Minzy tiếp tục chất vấn: "Không đùa đâu" thì Minh Hải chia sẻ: "Chứ vợ muốn ai sẽ ở với chồng ở đây mà vợ bảo không đùa đâu?". Những lời ngọt ngào và đặc biệt là cách xưng hô vợ chồng của cặp đôi khiến trái tim người hâm mộ rung rinh.

Bạn trai của nữ ca sĩ cũng có niềm yêu thích với ca hát, đặc biệt là song ca cùng Hòa Minzy. Clip đại gia Nguyễn Minh Hải nắm tay Hòa Minzy và hát Ánh Nắng Của Anh từng gây sốt mạng xã hội. Chia sẻ video, anh viết: “Mình thì giữ kĩ lắm, từng tí một, không biết bà thần nước mặn kia có giữ kỷ niệm nào của mấy ngày đầu không nữa”.

Hòa Minzy cũng từng đăng tải đoạn clip đi trên xe cùng bạn trai lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ yêu cầu Minh Hải thực hiện thử thách cùng mình là trả lời các câu hỏi để đo độ ăn ý. Cô cũng gọi Minh Hải là "chồng", tự xưng là "vợ".

Chị cả của gia đình "Hoa dâm bụt" đã khiến người hâm mộ xôn xao khi công khai đăng ảnh khóa môi cực tình tứ cùng người yêu nhân ngày sinh nhật. Cô nàng còn gửi tặng anh lời chúc hết sức ngọt ngào.

Cụ thể, dòng chia sẻ của nữ ca sĩ mở đầu với hàng chữ lớn: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu!". Nội dung thư kể về câu chuyện lãng mạn của cặp đôi, trong đó Hòa Minzy tâm sự: "Bạn làm mình như được trở về làm một cô gái đích thực, chẳng cần mạnh mẽ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn điên thì điên, làm trò gì thì làm. Cãi nhau hay nhõng nhẽo chuyện trên trời, bạn Hải vẫn ở đấy".

Còn Minh Hải, anh chứng tỏ được sự "lầy lội" như bạn gái của mình khi bất ngờ chia sẻ một số khoảnh khắc thân mật của anh và Hòa Minzy tại Hàn Quốc, kèm với dòng trạng thái: "Bạn xài hơi hao rồi đấy nhé. Càng ngày mình càng xấu là sao ấy nhỉ? Sáng giờ hơi bị nhiều người chê rồi ấy". Cặp đôi cùng nhau đi du lịch khắp nơi và luôn thoải mái công khai ảnh trên mạng xã hội.

Sự ga-lăng của Minh Hải được chứng tỏ qua nhiều khoảnh khắc, đáng chú ý là khi bạn gái anh tỏ ra lo sợ không ai tham dự show của mình: "Chồng ơi, book hết bàn cho vợ đi, cho vợ đỡ sợ phòng trà nữa. Anh bảo nhân viên công ty lên xem cũng được". Anh lập tức quả quyết: "Anh sẽ mua vé cho em chứ không xin. Anh đặt 36 vé, trong đó có 6 vé VIP, còn lại vé thường. Anh mua cho nhân viên đi nghe nhạc". Nghe xong đoạn đối thoại này, hội chị em quyết chấm cho bạn trai nữ ca sĩ điểm tuyệt đối.

Vào đúng ngày 14/2 - lễ Valentine năm 2021, hình ảnh con trai đầu lòng của cặp đôi đã được công khai sau thời gian dài giấu kín. Gia đình nhỏ của Hòa Minzy ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng hơn.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ gây chú ý khi công khai hình ảnh vòng 2 với những vết rạn rõ nét hậu sinh con. Bạn trai của Hòa Minzy ngay lập tức chia sẻ lại bài đăng của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh kèm dòng trạng thái khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ: "Không sao vẫn đẹp, nét đẹp thiêng liêng! Bố vẫn yêu! Oke la".

Trong mùa dịch vừa qua, Minh Hải bị mắc kẹt ở Úc, anh thường đăng hình ảnh hai mẹ con Hòa Minzy - bé Bo và biểu lộ nỗi nhớ. Đón sinh nhật nơi phương xa, Minh Hải nghẹn ngào khi nói chuyện với Hòa Minzy và con qua điện thoại: "Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của bố đấy. Bố nhớ hai mẹ con quá trời. Nay sinh nhật mà không được ở bên hai mẹ con gì hết". Bé Bo cũng liên tục nói nhớ bố khiến khán giả xúc động.

Anh cũng chia sẻ: "Bên này có một mình, tối nào cũng thấy nhớ hai mẹ con và lo cho gia đình nội ngoại hai bên nhiều lắm. Hai mẹ con ở nhà cố gắng cẩn thận để chồng yên tâm công tác vợ nhé. Cầu mong cho tất cả mọi người được bình an. Yêu vợ".