Trước khi chuyển sang trạng thái nắng nóng, thời tiết tại miền Bắc diễn biến ra sao?

HHT - Hôm nay 10/4, không khí lạnh dần suy yếu, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vào sáng và đêm, trời mát. Nam Bộ duy trì nắng nóng diện rộng, đề phòng triều cường vào sáng sớm và chiều muộn.

Ngày 10/4, không khí lạnh dần suy yếu, thay thế bằng gió Đông Nam thổi hơi ẩm vào đất liền khiến miền Bắc mưa phùn, sương mù. Mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ tăng nhẹ, ngưỡng cao nhất khoảng 26-28 độ C.

Sương mù làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ và các khu vực sân bay và lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí.

Trạng thái thời tiết trên khả năng kéo dài hết ngày 11/4. Sau đó, miền Bắc tăng nhiệt nhanh, oi nóng trở lại, thời tiết cũng khô ráo hơn, nhiệt độ phổ biến từ 29-33 độ C. Riêng các khu vực Tây Bắc có thể xuất hiện đợt nắng nóng tiếp theo.

Tại Nam Bộ, ngoài thời tiết nắng nóng kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng triều cường xuất hiện vào sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ. Tình trạng này kéo dài hết ngày 13/4.

Các chuyên gia lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.