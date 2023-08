Trước khi đòi Lan Khuê "bôi môi thâm", Hương Giang từng đối đầu với các "chị đại" ra sao?

HHT - Trước khi trực tiếp đối đầu với các đàn chị lão làng trong giới thời trang tại The New Mentor, Hoa hậu Hương Giang cũng từng nhiều lần khiến công chúng thích thú trước những màn combat cực gắt.

Vừa qua, cộng đồng mạng đã được dịp bàn tán xôn xao trước màn đối đầu giữa Hoa hậu Hương Giang và siêu mẫu Lan Khuê tại The New Mentor. Tại đây, Hoa hậu Hương Giang không ngần ngại "khịa" thẳng đàn chị Lan Khuê: "Rất là bất ngờ cách chơi chiêu của Lan Khuê ngày hôm nay. Thâm như đôi môi của cô ấy vậy".

Sau đó không lâu, Lan Khuê cũng đã có động thái đáp trả lại đàn em trên mạng xã hội khi tung ảnh "dìm" kèm dòng trạng thái ẩn ý. Phía dưới bài đăng, Hoa hậu Hương Giang cũng không ngần ngại thách thức nữ siêu mẫu: "Đó sẽ là động tác khi chị gặp thí sinh của em trong phòng loại".

Với hai mentor còn lại, Hoa hậu Hương Giang dường như cũng không e ngại khi mạnh dạn thách thức trước khi lên sóng. Nàng hậu từng tuyên chiến với Thanh Hằng bằng phát ngôn: "Một chị đại làng mẫu sẽ ra sao nếu thấy mình mất từng thí sinh, từng thí sinh”.

Cô nàng cũng không ngại nhắn nhủ đến Hà Hồ: “Đây sẽ là một chương trình rất vất vả với chị Hà vì ngoài 3 người con, chị Hà sẽ có thêm 6 đứa con nữa phải chăm”. Thậm chí, giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh còn bày tỏ mong muốn Hà Hồ sẽ sắp xếp thời gian hợp lý cho các con và thí sinh.

Trước đó không lâu, Hương Giang cũng từng có màn tranh cãi gay gắt tại The Next Gentleman với đàn chị Hà Anh. Cụ thể, khi Hà Anh cho rằng việc học trò vào phòng loại là do yếu tố khách quan và lên tiếng bênh vực, Hương Giang đã thay đổi thái độ và không cho đàn chị được quyền loại thí sinh theo đúng cơ hội mà cô trao cho đội đối thủ.

Trong vị trí mentor tại Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hương Giang cũng từng trực tiếp đối đầu với Hoa hậu Kỳ Duyên. Ở thời điểm đó, các nàng hậu vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện, nhưng những màn combat và tranh luận vẫn khiến công chúng bất ngờ.

Khi Kỳ Duyên đã bật khóc trước một thất bại, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ xuất hiện bày tỏ sự thất vọng về các thí sinh và mentor. Cô nàng cho biết Kỳ Duyên vẫn đang giữ hình tượng, chưa có sự lăn xả. Thậm chí, Hương Giang thẳng thắng cho biết động thái này của cô là để thách thức đội đối thủ.