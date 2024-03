Trước Kim Ji Won, ngôi sao đình đám nào được mời làm nữ chính Queen of Tears?

HHT - Ai cũng thấy Kim Ji Won là lựa chọn hoàn hảo cho vai nữ tổng tài Hong Hae In ở Queen of Tears, nhưng hóa ra ban đầu đoàn làm phim đã mời một ngôi sao đình dám khác, còn là người rất thân thiết với nam chính Kim Soo Hyun.

Ngay từ khi Queen of Tearskhởi động, netizen đã tấm tắc khen đoàn làm phim mời Kim Ji Won đóng vai tiểu thư nhà tài phiệt là quá chuẩn. Bởi Kim Ji Won có nhan sắc dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa nét cứng rắn, phong thái tao nhã, điềm tĩnh rất hợp làm người thừa kế của một tập đoàn lớn.

Và Kim Ji Won đã không làm mọi người thất vọng khi cô thể hiện được uy quyền của Hong Hae In ở công ty cũng như nỗi cô đơn trong tòa nhà to như lâu đài nhưng các thành viên gia đình lại đầy xa cách. Tuy nhiên, hóa ra trước khi Kim Ji Won là người được chọn, ê-kíp sản xuất Queen of Tears đã ngỏ lời mời IU cho vai Hong Hae In.

Nhưng nữ ca sĩ đã từ chối dự án này và netizen đoán rằng nguyên nhân do xung đột lịch trình, bởi thời gian Queen of Tears khởi quay cũng là lúc IU bận rộn với tour diễn của cô. Nếu như IU nhận lời, chắc chắn cô cũng sẽ mang đến màu sắc riêng cho Hong Hae In.

Nữ diễn viên từng vào vai một quý cô giàu có lạnh lùng trong Hotel Del Luna, khí chất rất hợp làm tiểu thư nhà tài phiệt. Thêm vào đó, IU và Kim Soo Hyun còn có mối quan hệ thân thiết. Hai người từng dóng chung phim Dream High, Producer và sau đó, Kim Soo Hyun còn đóng vai khách mời ở Hotel Del Luna, tham gia MV Ending Scene để cổ vũ đồng nghiệp thân thiết.

Mới đây, khi IU khởi động world tour H.E.R với đêm diễn đầu tiên ở Hàn Quốc, netizen đã phát hiện ra Kim Soo Hyun lặng lẽ đến xem.