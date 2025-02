Trước "Nhà Gia Tiên", Phương Mỹ Chi từng nhận vai nữ chính phim điện ảnh

HHT - Buổi công chiếu phim tài liệu Anh Trai "Say Hi" trở nên bùng nổ khi loạt “chiến hạm” bất ngờ "ra khơi" trở lại, khiến dân tình dậy sóng.

HHT - Phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng hiện nhận được tình cảm lớn từ các Hi Mom, Hi Dad. Đặc biệt, người hâm mộ đã đến rạp và ủng hộ phim theo "7749" cách khác nhau.