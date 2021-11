Trước thềm Miss Grand International 2021, Thùy Tiên được dự đoán lọt Top 20 ở vị trí nào?

HHT - Ngày 16/11 tới đây, người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ đại diện Việt Nam lên đường chinh chiến tại Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2021. Trước thềm đấu trường nhan sắc này diễn ra, Thùy Tiên được các chuyên trang sắc dự đoán lọt Top 20, cô ở vị trí nào?

Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa, một đấu trường nhan sắc lớn tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra. Miss Grand International là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, được tổ chức tại Thái Lan. Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Người đẹp Nhân ái, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này.

Thùy Tiên cao 1m70 với số đo 3 vòng lần lượt là 83 - 62 - 92, sở hữu thân hình gợi cảm, gương mặt sắc sảo phù hợp với tông trang điểm đậm, cô được đánh giá là hội đủ nhiều yếu tố nổi trội phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Miss Grand International.

Mới đây, một số chuyên trang sắc đẹp đã đưa ra BXH dự đoán cho đấu trường nhan sắc này. Theo đó, người đẹp Thùy Tiên đều được dự đoán lọt Top 20 chung cuộc.

Thậm chí, chuyên trang Sash Factor còn dự đoán đại diện Việt Nam lọt Top 10 ở vị trí thứ 8.

Vừa qua trên fanpage chính thức của cuộc thi Miss Grand International cũng đã đăng tải clip dự thi của người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Với chủ đề Travel in a new way to live with COVID-19 (Du lịch theo một cách mới để sống chung với COVID-19) mà cuộc thi đưa ra, Thùy Tiên đã mang đến bức tranh tổng quan về đất nước của mình trong gần 2 năm “chiến đấu” với đại dịch. Đoạn clip dài hơn 2 phút nhanh chóng thu hút được sự quan tâm rất lớn của khán giả trong nước và quốc tế.

Trên trang cá nhân của mình, Thùy Tiên cũng cho biết cô sẽ lên đường vào ngày 16/11 sắp tới. Cô đang “chạy nước rút” để hoàn thiện việc tập luyện cũng như hành trang trước ngày bay sang Thái Lan.

Bộ ảnh mới nhất của người đẹp trong trang phục đen được đánh giá ấn tượng, Thùy Tiên như hóa thân thành “chiến binh báo đen”.

Thùy Tiên tiết lộ cô dự định sẽ mang 40 đến 50 bộ trang phục, trong đó có 2 thiết kế dạ hội cho các đêm thi Bán kết và Chung kết. Theo dự kiến, đêm chung kết Miss Grand International 2021 sẽ diễn ra vào ngày 4/12.