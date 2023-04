Trước thềm Rap Việt mùa 3, netizen "đào" lại màn kết hợp đỉnh cao giữa Suboi với nữ rapper này

HHT - Việc Suboi comeback với "Rap Việt" mùa 3 khiến dân tình đứng ngồi không yên. Trước lần trở lại của "Queen of Rap", cư dân mạng đang truyền tay nhau màn kết hợp đỉnh cao giữa Suboi với một nữ nghệ sĩ underground đình đám.

Trên sân khấu 11 năm trước của Vietnam Idol 2012, khán giả được thưởng thức màn kết hợp có "1-0-2" của 2 tên tuổi làng underground - Kimmese và Suboi. Cả hai đã cùng song ca bài hát Feel The Beat và khiến người xem "nổi da gà" bởi cách thể hiện sôi động, "chất lừ".

Việc hai nữ rapper cùng hòa giọng trên một sân khấu lớn nhận về sự quan tâm từ công chúng tại thời điểm đó. Bởi lẽ, cả Suboi và Kimmese đều là những nghệ sĩ nữ đình đám của Rap Việt, nhiều fan còn cho rằng cả hai có ít nhiều sự cạnh tranh đối với người kia. Tuy nhiên, màn kết hợp tại Thần Tượng Âm Nhạc Việt năm 2012 đã cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Kimmese và Suboi, khẳng định sự ủng hộ mà các "Queen of Rap" dành cho nhau trong công việc.

8 năm sau, tại hậu trường một đêm nhạc diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, Kimmese và Suboi đã có màn tương tác đáng yêu sau cánh gà. Chủ nhân hit Loving You Sunny gửi lời chúc mừng cô bạn đồng nghiệp vừa có một màn trình diễn ấn tượng, cả hai sau đó còn có động tác "nhí nhảnh" với bài hát Tèn Tèn Girls.

Chính bởi màn kết hợp đỉnh của chóp bất ngờ viral trở lại và tình bạn thân thiết giữa 2 "bông hồng làng Rap", nhiều rap fan mong đợi cả hai sẽ gặp nhau trên ghế nóng Rap Việt mùa 3. Thậm chí, một số netizen còn rất tò mò nếu 2 nữ rapper mạnh mẽ, cá tính cùng ngồi ở vị trí Huấn luyện thì khán giả sẽ được chứng kiến những màn đối đầu gay cấn, quyết liệt như thế nào.

Kimmese tên thật là Quách Cẩm Lê, theo đuổi Hip-Hop từ 15 tuổi với nghệ danh Kim, chủ yếu hoạt động trong giới underground tại Hà Nội. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như ITSABET, Buông, Trên Cao Nhìn Xuống,... Kimmese từng hoạt động với tư cách một nghệ sĩ trực thuộc SpaceSpeakers.

Vừa qua, nữ ca sĩ trình làng ca khúc You Ain't Got My Soul, điều này khiến cho người hâm mộ Kimmese có cơ sở để khẳng định cô sẽ trở lại làng nhạc vào một ngày không xa.