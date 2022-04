Trước thông tin gỡ bỏ MV There's No One At All, Sơn Tùng M-TP khoe thành tích khủng

HHT - Mới đây, trên fanpage chính thức của trang Thông tin Chính phủ đã đăng tải đề nghị gỡ bỏ MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP. Bộ Thông tin & Truyền thông cũng đã có những động thái đối với sản phẩm này.

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV There's No One At All và nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen về sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu của nam ca sĩ trong lần trở lại, There's No One At All đang đứng trước nguy cơ bị tạm dừng phát hành. Hiện có nhiều ý kiến từ công chúng và cả cơ quan chức năng cho rằng MV There's No One At All chứa nhiều yếu tố bạo lực và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý lẫn hành vi của giới trẻ.

Mới đây, fanpage chính thức của trang Thông tin Chính phủ đã đăng tải đề nghị gỡ bỏ ngay tức khắc MV There's No One At All trên các nền tảng. Chia sẻ với Zing News, ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin & Truyền thông) cho hay sẽ gửi văn bản yêu cầu YouTube chặn MV này. Bên cạnh đó, đại diện Bộ TT&TT cũng cho biết đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới như Google (bao gồm YouTube) gỡ MV There's No One At All ngay lập tức.

Sau khi đề nghị gỡ bỏ MV trên các nền tảng, các cơ quan liên quan sẽ làm việc với các công ty phát hành và Sơn Tùng M-TP; đồng thời xử lý các nội dung về văn hoá phẩm trong MV.

Trước các thông tin này, Sơn Tùng M-TP hiện vẫn giữ nguyên MV There's No One At All trên YouTube với gần 7 triệu lượt xem. Nam ca sĩ cũng đăng bài viết khoe thành tích mà MV đạt được. Giọng ca Thái Bình chia sẻ trên trang fanpage có tick xanh của mình: "Tuyệt vời…There's No One At All đã xuất hiện trên rất nhiều playlist của Spotify .

- New Music Friday của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore.

- Pop Rising Hàn Quốc.

- Beats & Rhymes

Càng tuyệt vời hơn nữa khi There's No One At All đã đạt 250,000 lượt streams trên SPOTIFY sau 19 tiếng phát hành…! Không biết nói gì hơn, cám ơn tất cả mọi người rất nhiều!"