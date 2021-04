Trước thông tin "tàu Ever Given chở vũ khí hạt nhân", công ty vận hành phản hồi ra sao?

HHT - Những bài đăng viết rằng tàu Ever Given - con tàu khổng lồ từng mắc kẹt ở kênh đào Suez - chở theo vũ khí hạt nhân bỗng được chia sẻ rất nhanh trên mạng. Công ty vận hành tàu là Evergreen buộc phải lên tiếng giải thích việc này. Vậy thật ra thì Ever Given chở theo những gì mà nhiều đến thế?

Hơn một tuần sau khi tàu Ever Given được “giải cứu” (mặc dù hiện giờ nó vẫn đang ở khu vực kênh đào Suez chứ chưa được đi đâu), bỗng có những bài đăng rất lạ về con tàu này được chia sẻ trên mạng. Những bài đó có kèm theo ảnh chụp màn hình (giờ tất cả đã bị xóa đi), khẳng định rằng có thông tin rò rỉ từ Hà Lan (đích đến của tàu Ever Given), cho biết “Ever Given chở đầy vũ khí và vũ khí hạt nhân”. Những bài này được chia sẻ nhanh chóng và thu hút rất nhiều bình luận, cho thấy nhiều người nghĩ thông tin này là thật. Bởi vậy, các hãng tin đã phải liên lạc với công ty vận hành tàu là Evergreen ở Đài Loan để xác nhận. Công ty này cho biết: “Chúng tôi có thể phủ nhận một cách dứt khoát về việc bất kỳ thiết bị hay vật liệu hạt nhân nào đang được vận chuyển bởi Ever Given trên hành trình mà gần đây, thật không may, đã bị trì hoãn bởi sự cố ở Kênh đào Suez”, theo Reuters và Marine Link. Ngoài ra, Nukewatch UK, một mạng lưới giám sát các chuyến vận chuyển vũ khí hạt nhân ở Anh, nói: “Cái ý tưởng rằng Ever Given chở đầy vũ khí hạt nhân thật là vớ vẩn. Kể cả việc người ta có bảo rằng một tổ chức khủng bố nào đó đã thuê tàu để vận chuyển vũ khí hạt nhân hay các loại vũ khí khác thì cũng là điều rất khó xảy ra, bởi việc vận chuyển bằng container như thế rất nhiều rủi ro”. Không chỉ vậy, việc vận chuyển vũ khí hạt nhân phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt, dùng những phương tiện chuyên dụng, rồi có hộ tống…, chứ không phải cứ cho vũ khí lên tàu biển mà chở đi thoải mái được. “Không quốc gia nào lại vận chuyển vũ khí hạt nhân bằng các container bình thường cả” - phát ngôn viên của Nukewatch UK nói. Phía Evergreen cũng khẳng định rằng, tàu container như Ever Given không được trang bị để chở loại hàng hóa đặc biệt như vũ khí hạt nhân. Về việc tàu Ever Given chở cụ thể những gì thì công ty không nói rõ ràng, có lẽ vì với khoảng 20.000 container lớn như thế, cũng thật khó mà liệt kê tất cả các loại hàng hóa ra được. Nhưng các chuyên gia vận chuyển thì nói với kênh NBC rằng, trên tàu “về cơ bản là mọi thứ mà bạn vẫn thấy bán ở các cửa hàng”, bao gồm thực phẩm, quần áo, đồ điện tử… Phản đối nạn thù ghét người châu Á, nhiều người gốc Á ở Mỹ đang dần từ bỏ tên tiếng Anh Ăn mỳ gói và uống nước ngọt, một thanh niên phải đi cấp cứu, bác sĩ giải thích thế nào? Người lái máy xúc "tí hon" giúp giải cứu tàu Ever Given lần đầu xuất hiện, anh ấy nói gì? Thục Hân Theo nhiều nguồn tin