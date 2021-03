Trước tin Ngọc Trinh bị mất cắp BST đồng hồ bạc tỉ, Vũ Khắc Tiệp tung hẳn CCTV bằng chứng

HHT - Ông bầu Vũ Khắc Tiệp vừa chia sẻ công khai lên mạng xã hội đoạn clip CCTV ghi lại đêm Ngọc Trinh bị mất cắp bộ sưu tập đồng hồ hơn 10 tỷ đồng, nhằm đáp trả những ý kiến nghi ngờ.

Nổi tiếng là "yêu nữ hàng hiệu" đình đám bậc nhất V-Biz, độ giàu có của Ngọc Trinh lâu nay chẳng còn xa lạ với cư dân mạng. Thế nhưng mới đây, thông tin nữ người mẫu vừa trình báo cơ quan chức năng về việc bị trộm nhiều tài sản giá trị, cụ thể là bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 10 tỷ đồng tại căn nhà ở phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức khiến dân tình vô cùng xôn xao.

Mới đây, ông bầu Vũ Khắc Tiệp cũng đã công khai đoạn clip CCTV ghi lại sự việc vào đêm Ngọc Trinh bị mất cắp. Theo như Vũ Khắc Tiệp chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Trinh thấy trộm đột nhập vào nhà nhưng phải giả vờ ngủ, đến khi những tên trộm sang phòng túi, cô mới vội vàng chạy đi kéo cửa và la hét.

Hiện tại, do tài sản bị mất có giá trị lớn, Công an TP. Thủ Đức đang lập hồ sơ chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra.

Đúng chuẩn người chơi "hệ hàng hiệu", bộ sưu tập đồng hồ của Ngọc Trinh khiến dân tình không khỏi trầm trồ: Đồng hồ Richard Mille "đắt xắt ra miếng" giá 4 tỷ đồng, đồng hồ Rolex "sương sương" 400 triệu đồng... Thời gian gần đây, cô nàng còn "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ đồng cho chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Audemars Piguet.