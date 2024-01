Trưởng ban bất tài của "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" từng là đặc vụ "Moving", visual gây sốc

HHT - Trước "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" (Marry My Husband), Kim Joong Hee cũng chuyên vào dạng vai xấu người xấu nết khó ưa. Hình tượng ông chú trán hói có lẽ đã đóng đinh vào hình tượng của Kim Joong Hee trên màn ảnh, nhưng khi hạ mái, nhan sắc của nam diễn viên thay đổi 180 độ khiến khán giả phải giật mình.

Kim Joong Hee là người thủ vai trưởng ban Kim - tay sếp háo sắc, khó ưa của Kang Ji Won (Park Min Young) trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Đặc vụ sở hữu siêu năng lực "sóng âm", già nua, xấu xí Lim Jae Seok của Moving, tên tội phạm bặm trợn trong Through the Darkness hay chồng của Go Ae Shin trong Mr. Sunshine... cũng đều do Kim Joong Hee nhập vai.

Kim Joong Hee chuyên trị dạng vai xấu tính khó ưa, ngoại hình lộ rõ sự xấu xa, bỉ ổi, tạo hình nhân vật thường là tóc vuốt ngược lộ cả vầng trán trông như bị hói. Cũng vì quen thuộc với hình tượng này của anh trên màn ảnh mà không ít khán giả "bất ngờ, bật ngửa" với diện mạo ngoài đời của Kim Joong Hee.

So với vẻ bặm trợn trên phim thì Kim Joong Hee ngoài đời hay ở ảnh chụp quảng bá, phỏng vấn... trông dễ mến, điềm đạm, hiền lành hơn hẳn. Visual của Joong Hee thay đổi 180 độ khi đổi kiểu tóc, hạ mái che bớt trán.

Kim Joong Hee sinh năm 1984, bắt đầu nghiệp diễn khoảng năm 2015. Anh sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Một số tác phẩm nổi bật có sự tham gia của Kim Joong Hee có thể kể tới như Voice 4, Moving, Nokdu Flower... Dù chỉ nhận chủ yếu vai phụ nhưng nam diễn viên vẫn xây dựng được chỗ đứng nhất định trong giới lẫn trong lòng khán giả Hàn nhờ khả năng nhập vai xuất sắc.

Kim Joong Hee từng lọt hot topic (chủ đề bàn luận nóng) vài lần trên nhiều diễn đàn tại Hàn vì không ngại làm xấu mình khi lên màn ảnh. Những màn "lật mặt" như hai người khác nhau giữa ngoài đời và trên phim của Kim Joong Hee nhận được sự ngưỡng mộ, đánh giá cao từ khán giả nhờ nỗ lực hết mình, tận tâm cho nghiệp diễn.