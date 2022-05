Trưởng đoàn thể thao Philippines nói gì trước trận đấu U23 Việt Nam - U23 Philippines?

HHT - Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ MV "There's No One At All" trên không gian mạng, đồng thời sẽ phải nộp lại số lợi nhuận thu được từ MV này.