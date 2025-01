"Trường người ta" làm cộng đồng mạng rần rần vì concert "đỉnh nóc"

HHT - Theo những niềm tin từ xa xưa ở những nước có mừng Tết Nguyên đán, một số món ăn được cho là nếu ăn vào dịp Tết thì sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng trong những ngày Tết và trong cả một năm trước mắt. Đó là những món gì và chúng có ý nghĩa thế nào?

HHT - Hoa hậu Thùy Tiên chính thức ra mắt poster "Đu Tết Đêm (Đu Đêm 3)" với sự tham gia của 5 Anh trai, netizen được giải đáp lý do vì sao gần đây nàng hậu thường xuất hiện cùng dàn Say Hi.