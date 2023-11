Truyện dài của Gen Z học Luật: Hành trình phiêu lưu để khám phá bản lĩnh tuổi trẻ

HHT - "Cựu Tộc" không chỉ kể về chuyến hành trình đầy bất ngờ của San Gracie - cô bé mang dòng máu lai, xuất thân từ tộc người bí ẩn, mà còn khắc hoạ vẻ đẹp của một tuổi trẻ kiên cường, không ngại thử thách để tìm thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào đại học, Nguyễn Phú An (bút danh: Phú An) đã bắt đầu lên kế hoạch cho Cựu Tộc - bộ truyện dài đầu tay của bản thân. Sau hơn 5 năm, Cựu Tộc đã chính thức hoàn thành và đến với độc giả.

Chia sẻ về ý tưởng của Cựu Tộc, Phú An cho biết, tuổi thơ anh lớn lên cùng những tác phẩm kinh điển đương thời như Harry Potter, The Lord Of The Rings... Chính việc đắm chìm trong những chuyến phiêu lưu của thế giới phép thuật nhiều màu sắc và những sinh vật huyền bí đã nuôi dưỡng tâm hồn và trí tưởng tượng của Phú An.

Nhân vật chính của truyện là San Gracie - cô bé mang hai dòng máu Mỹ - Việt. Điều đặc biệt chính là mái tóc của cô bé sẽ đổi màu theo ngày, khiến cô bé gặp không ít rắc rối mỗi lúc đến trường. Trong một lần tình cờ, San Gracie vô tình phát hiện bí mật về xuất thân của chính mình, thành viên của Cựu Tộc - những tộc người cổ xưa nhất trên Trái Đất, tồn tại song song với thế giới loài người.

Kể từ đó, San Gracie bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình tại nhiều vùng đất khác nhau, gặp gỡ những người bạn mới và đón nhận nhiều thử thách mới. Cô bé phải tìm cách bảo vệ chú Rồng Tuyết mà mình nhận nuôi, đánh bại các thế lực phản diện hay phá tan âm mưu độc ác của thế lực hắc ám tại Rừng Đen để giữ lấy bình yên cho Rừng Đỏ - nơi đã để lại nhiều kỷ niệm cho San Gracie.

Phiêu lưu qua nhiều vùng lãnh thổ, đối diện với không ít khó khăn, San Gracie như có cơ hội để khám phá về thân thế và nội tâm bản thân, điều mà trước kia, cô bé luôn không ngừng thắc mắc mỗi lúc một mình.

Một điểm nổi bật trong Cựu Tộc là vẻ đẹp của sự gắn bó, hòa quyện giữa con người với thiên nhiên. Bối cảnh chính của câu chuyện là là những khu rừng tồn tại song song với thế giới của con người. Vì thế, Cựu Tộc cũng là chuyến phiêu lưu trong tâm trí của chính tác giả. Bên cạnh đó, tác giả sinh năm 1998 cũng không quên lồng ghép vào tác phẩm những món ăn truyền thống như bún riêu, chả giò, phở... như một cách để lan tỏa vẻ đẹp truyền thống Việt.