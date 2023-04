"Tư Đằng" Cảnh Điềm mạnh mẽ đến đáng thương giữa scandal của bạn trai cũ

HHT - Cảnh Điềm - "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" được kỳ vọng sẽ dễ dàng tỏa sáng trong giới giải trí lại có đường sự nghiệp lận đận, vất vả hơn 10 năm để thay đổi định kiến "bình hoa di động", "thuốc độc phòng vé". Đường tình duyên của cô cũng không khá hơn khi mới đây, Cnet mới "ngã ngửa" khi nghe tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ dùng ảnh riêng tư để gán nợ.

Sự nghiệp vừa vụt sáng đã rơi xuống vực

Cảnh Điềm được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" vì nhan sắc mang nét cổ điển, thanh lịch. Cô gia nhập làng giải trí vào năm 2006 và với dự án âm nhạc mang tên Who Are You. Năm 2008, Cảnh Điềm lần đầu tiên bén duyên với màn ảnh nhỏ và đóng vai chính trong bộ phim tình cảm hiện đại Sử Thi Về Một Người Con Gái. Năm 2021, sự nghiệp của Cảnh Điềm vụt sáng nhờ vai diễn Tư Đằng trong bộ phim cùng tên.

Cảnh Điềm được công ty ưu ái và sở hữu tài nguyên lớn nhỏ đa dạng. Xuất hiện trong nhiều dự án phim được đầu tư lớn, nhưng diễn xuất mờ nhạt và doanh thu phòng vé "rớt thảm" ở các bộ phim được kỳ vọng cao khiến Cảnh Điềm từng bị gán mác "thuốc độc phòng vé". Phải đến Tư Đằng, Cảnh Điềm mới chứng minh được thực lực xứng tầm với nhan sắc và độ nổi tiếng của cô.

Nhưng danh tiếng lại đi kèm tai tiếng khi Cảnh Điềm bị chỉ trích vì thường xuyên livestream bán hàng, làm giảm giá trị của nghệ sĩ. Bán hàng thông qua livestream cũng là ngọn nguồn của scandal lớn nhất sự nghiệp Cảnh Điềm. Giữa tháng 5/2022, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ diễn viên bị phạt và tịch thu tổng 7,2 triệu NDT (gần 25 tỷ đồng) vì vi phạm luật quảng cáo, giới thiệu tới công chúng một sản phẩm kém chất lượng. Cô được cho là bị cấm nhận đại diện quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu nào trong ít nhất 3 năm.

Chuyện tình duyên lận đận khiến Cnet xót xa

Mới đây, mạng xã hội tại Trung Quốc rộ tin bạn trai cũ của Cảnh Điềm - cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa dùng hình ảnh riêng tư, nhạy cảm của cô để gán nợ.

Trương Kế Khoa lên tiếng phủ nhận. Nhưng một phóng viên có tiếng đã phản bác lại, khẳng định việc cựu vận động viên bóng bàn gây sức ép với Cảnh Điềm là sự thật. Thậm chí khi không được xóa nợ và bị chủ nợ yêu cầu trả thêm, Trương Kế Khoa đã bỏ trốn.

Trương Kế Khoa mang ảnh và video của Cảnh Điềm gán nợ 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng). Chủ nợ sau đó đã tống tiền lại Cảnh Điềm 22 triệu NDT (hơn 75 tỷ đồng), rồi giảm xuống 17 triệu NDT (gần 58 tỷ đồng) sau khi đàm phán. Tháng 2/2020, Cảnh Điềm đã làm đơn khởi tố chủ nợ. Người này bị phạt 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng) và ngồi tù 7 năm. Sự việc chỉ ngã ngũ khi bộ mặt thật của Trương Kế Khoa bị vạch trần gần đây, khiến cư dân mạng cảm phục cho sự mạnh mẽ của Cảnh Điềm.

Cnet phát hiện thời điểm xác nhận chia tay Trương Kế Khoa, nữ diễn viên không hề vạch trần hay tố cáo bạn trai cũ công khai, chỉ thông báo đường ai nấy đi êm đẹp. Nhưng cô lại gần như dừng hoạt động trong hơn 1,5 năm cho đến khi đóng Tư Đằng. Cảnh Điềm từng nói cô đã trải qua một quãng thời gian khó khăn nhưng không ai hay biết những tổn thương cô chịu trong chuyện tình cảm với Trương Kế Khoa. Cư dân mạng cảm phục Cảnh Điềm mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng xót xa cho cô bấy nhiêu khi rơi vào cảnh hồng nhan lận đận.