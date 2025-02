Từ giờ đến cuối tháng 2, miền Bắc còn đợt rét nào không, nhiệt độ Hà Nội thế nào?

HHT - Đợt không khí lạnh mạnh hiện tại đang trên đà suy yếu và nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng dần. Vậy trong tháng này còn đợt rét nào nữa không? Nhiệt độ ở Hà Nội từ giờ đến cuối tháng sẽ thế nào?

Toàn miền Bắc đã có vài ngày rét đậm, rét hại do đợt không khí lạnh mạnh. Cuối tuần vừa rồi, phần lớn các tỉnh thành đều rét buốt, nhất là vào sáng sớm và tối muộn.

Hôm nay, 10/2, là ngày cuối cùng của đợt không khí lạnh này. Ngay trong ngày, trời sẽ chuyển gió: Gió Đông Nam thay thế cho gió Đông Bắc. Đồng thời nhiệt độ tăng dần, một số nơi tăng khá nhiều.

Tại Hà Nội, sáng nay nhiệt độ là 12oC nhưng đến chiều sẽ lên tới 20 - 21oC. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ thấp hơn một chút, còn ở vùng núi nhiệt độ hầu như đều lên trên 15oC (không còn ở mức rét đậm).

Ngày mai, nhiệt độ ở miền Bắc còn tăng tiếp 3 - 4oC nữa trước khi có gió mùa Đông Bắc vào thứ Năm nhưng rất nhẹ, gần như không đáng kể. Nhiệt độ tăng mạnh trở lại vào thứ Sáu, 14/2.

Vậy từ giờ đến cuối tháng 2, miền Bắc còn đợt không khí lạnh mạnh nào nữa không?

Theo các mô hình dự báo hiện tại thì miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh tiếp theo vào khoảng 15 - 16/2 nhưng ở mức yếu, có thể cũng chỉ duy trì được một ngày. Tại Hà Nội, dự báo từ giờ đến hết tháng không còn đợt rét đậm, rét hại nào nữa vì ngay cả khi có không khí lạnh thì nhiệt độ thấp nhất trong ngày cũng vẫn trên 15oC (khả năng là từ 17oC trở lên), ban ngày nhiệt độ đều trên 20oC.

Ít không khí lạnh khô ở thời điểm này cũng đồng nghĩa với việc miền Bắc nồm ẩm nhiều từ giờ đến cuối tháng, có đợt nồm ẩm có thể kéo dài cả tuần.