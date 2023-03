Từ hành trình khởi nghiệp chuẩn Gen Z đến ôm trọn 7 giải Oscar của bộ đôi Daniels

HHT - "Daniels" là tên gọi chung của hai đạo diễn khởi nghiệp từ những bộ phim và video âm nhạc chiếu mạng Daniel Kwan và Daniel Scheinert. Cả hai đã có hành trình ngoạn mục đến vinh quang 7 giải Oscar của bộ phim "Everything Everywhere All at Once".

Từ đạo diễn vô danh đến ngôi sao sáng của Hollywood

Bộ đôi Daniels bao gồm Daniel Kwan và Daniel Scheinert bắt đầu sự nghiệp với vai trò đạo diễn của một số video ca nhạc video ca nhạc như Turn Down for What (DJ Snake và Lil Jon), My Machines (Battles và Gary Numan) hay Simple Song (The Shins)... Đến năm 2016, cặp đôi mới có cơ hội thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay là Swiss Army Man.

Tính đến nay Everything Everywhere All at Once chỉ là bộ phim điện ảnh thứ hai của bộ đôi quái kiệt này. Vậy yếu tố quan trọng nào đã giúp "song Daniel" tạo nên tác phẩm chiếm lĩnh tận 11 đề cử và thắng đậm với 7 giải, bao gồm cả danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Phim hay nhất?

Theo CBS News, trong một cuộc phỏng vấn trước thềm trao giải Oscar 2023, Daniel Kwan thừa nhận rằng “các video âm nhạc và quảng cáo là một nơi đáng kinh ngạc để các nhà làm phim tìm thấy tiếng nói của họ”. Vì vậy có thể thấy rằng, các video âm nhạc đã trở thành “bàn đạp” cho danh tiếng cũng như sự nghiệp của bộ đôi Daniels. Ngoài những MV đã liệt kê, Kwan và và Scheinert từng đạo diễn TVC quảng cáo cho Apple, Nike, Converse...

EEAAO góp phần đánh dấu vị thế của người châu Á tại Hollywood

Chiến thắng lịch sử của Everything Everywhere All at Once với 7 giải Oscar không chỉ là thành công của riêng Daniels, Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Stephanie Hsu hay Jamie Lee Curtis mà bộ phim đã ít nhiều góp phần đánh dấu vị thế của các nhà làm phim, diễn viên châu Á và người Mỹ gốc Á tại Hollywood.

Theo thống kê của tờ New York Times, chỉ 23 diễn viên được xác nhận là người châu Á trong tổng số 1.808 ứng cử viên cho hạng mục diễn xuất trong suốt 95 năm lịch sử Oscar. Trong số đó, chỉ có 4 người từng đoạt giải (cho đến 2023 đã tăng lên 6). Vì vậy, giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy đã làm nên kỷ lục diễn viên gốc Á đoạt giải nhiều nhất trong đêm trao giải Oscar.

Tượng vàng của Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ không chỉ có vai trò vinh danh bộ phim, mà nó còn có ý nghĩa to lớn và truyền cảm hứng cho những nhà sản xuất, diễn viên gốc Á đang hoạt động tại Hollywood.

Người trẻ đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!

Daniel Kwan và Daniel Scheinert gặp nhau khi còn là sinh viên tại Đại học Emerson và hai người kết nối với nhau trong tư cách là trợ lý tại trại hè của Học viện Điện ảnh New York vào năm 2009. Từ thời điểm đó, cả Kwan lẫn Scheinert đều ấp ủ làm nên những bộ phim về những đứa trẻ và mùa Hè cho riêng mình.

Trên thực tế, cả hai đã gây dựng được một ít danh tiếng trong Swiss Army Man (2016) kể về câu chuyện của một... “xác sống biết bay” do 2 ngôi sao nổi tiếng “Harry Potter” Daniel Radcliffe và "Riddler" Paul Dano của The Batman thủ vai. Bộ phim với những ý tưởng táo bạo và phong cách hài quái gở đã giúp Daniels thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Sundance năm 2016, và phong cách này cũng ảnh hưởng rất nhiều tới Everything Everywhere All at Once.

Khởi nghiệp từ clip quảng cáo và MV ca nhạc, cặp đôi Daniels đã phải chờ đợi nhiều năm để xây dựng được một Everything Everywhere All at Once thành công vang dội như ngày hôm nay. Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, nhất là đối với những bạn trẻ dám nghĩ, dám phá cách và luôn theo đuổi hoài bão của mình. Vì biết đâu, một ngày nào đó, mỗi một thành viên của thế hệ Gen Z đều có thể rinh về “tượng Oscar” danh giá đánh dấu cột mốc ước mơ của mình.