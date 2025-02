Từ Hy Viên bị cúm rồi thành viêm phổi, cúm mùa có dễ biến chứng như vậy không?

HHT - Ca sĩ, diễn viên Từ Hy Viên đã qua đời khi đang đi nghỉ tại Nhật do viêm phổi, biến chứng từ bệnh cúm. Cúm là một bệnh rất phổ biến, đặc biệt trong tiết trời lạnh của mùa Đông. Nhưng nó có dễ biến chứng thành viêm phổi không?

Em gái ca sĩ, diễn viên Từ Hy Viên đã xác nhận rằng chị của cô qua đời do viêm phổi, biến chứng từ bệnh cúm - có thể hiểu là cúm mùa. Ở thời điểm tháng 11 - 12 đến tháng 2 hằng năm, số ca nhiễm cúm ở nhiều nước thường tăng cao do thời tiết (lạnh, khô), và do người dân di chuyển nhiều (thăm gia đình, du lịch…).

Bệnh cúm có thể coi là bệnh phổ biến, và hầu như ai khi nghe nói về bệnh cúm cũng nghĩ đó là bệnh “để tự nhiên cũng khỏi”, đôi khi triệu chứng có thể rất dồn dập và gây khó chịu nhưng thường không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Vậy việc bệnh cúm biến chứng thành viêm phổi như trường hợp của Từ Hy Viên là có thường thấy không?

Câu trả lời là không. Thực ra hầu hết các ca bệnh cúm không dẫn đến viêm phổi, theo ALA (Liên đoàn Phổi Hoa Kỳ), nhưng trong số các ca bệnh viêm phổi thì nguyên nhân phổ biến lại là cúm biến chứng, đặc biệt là ở trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền. Tức là, khi bệnh cúm đã biến chứng thì viêm phổi là một trong những biến chứng thường thấy nhất.

Và đây mới là điều nguy hiểm của bệnh cúm biến chứng: Những ca nhiễm cúm mà đã biến chứng thành viêm phổi thì có xu hướng rất nghiêm trọng và dễ gây tử vong. Đây có lẽ là lý do mà diễn viên, ca sĩ Từ Hy Viên đột ngột qua đời dù trước đó cô đang khỏe mạnh và đi du lịch nghỉ Tết cùng gia đình qua vài quốc gia.

Để phòng tránh viêm phổi do biến chứng từ cúm thì cần phòng bệnh cúm bằng những cách như đeo khẩu trang ở nơi đông người, giữ vệ sinh cơ thể và nhà cửa, tiêm vắc-xin…