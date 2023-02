Từ ngày mai 1/3, miền Bắc tăng nhiệt nhanh, có lúc oi nóng trước khi quay lại nồm ẩm

HHT - Trạng thái thời tiết oi nóng dự báo kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới, trước khi nồm ẩm, mưa dông quay trở lại khu vực.

Các chuyên gia khí tượng dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ mức tăng nhiệt nhanh từ ngày 1/3, nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng 25-28 độ C.

Một số thời điểm, người dân có thể cảm thấy oi nóng; cùng lúc độ ẩm tại Thủ đô giảm thấp gây ra cảm giác hanh khô. Trạng thái trên dự báo kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới, trước khi nồm ẩm, mưa dông quay trở lại khu vực.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn duy trì mưa dông, mưa tập trung ở các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ, cục bộ mưa lớn trong đêm 28/2.

Tại Nam Bộ, ngày nắng ráo vào, ít khả năng xuất hiện mưa dông hoặc nắng nóng. Nhiệt độ dao động 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Gió Đông Bắc 3-4, riêng vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, riêng miền Đông 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.