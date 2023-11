Từ Season's Greetings 2024 của Rosé, dân mạng nghi BLACKPINK và YG đã "chia tay"

HHT - Cư dân mạng đang có 2 luồng suy luận từ Season's Greetings 2024 của Rosé. Một là khả năng cao tin đồn chỉ mình Rosé tái ký với YG Ent là thật. Hai là concept và tên của Season's Greetings 2024 từ ba thành viên còn lại của BLACKPINK.

Ngày 3/11, YG Ent tung hình ảnh thông báo mở bán Season's Greetings 2024 của Rosé mang tên "From HANK & ROSÉ To You". Đây là món quà Giáng sinh sớm mà nữ idol muốn gửi tới người hâm mộ. Concept của "bộ lịch" này sẽ là kỳ nghỉ Giáng sinh đặc biệt và ấm áp của Rosé cùng cún cưng Hank trong một căn nhà gỗ ở khu rừng tuyết. YG Ent cho biết sẽ còn có nhiều quà tặng bao gồm video độc quyền đính kèm trong sản phẩm.

Người hâm mộ đùa rằng vì có mẹ là ngôi sao toàn cầu nên Hank cũng được "hưởng ké" không ít đãi ngộ. Season's Greetings 2024 lần này Hank mới là nhân vật chính bởi tên chú cún còn đứng trước cả Rosé.

Chỉ là thông báo phát hành goods mới của Rosé nhưng cũng khiến nhiều người suy đoán. Season's Greetings là sản phẩm thường được phát hành nhân dịp năm mới như một ấn phẩm đặc biệt dành cho người hâm mộ của sao Hàn. Vẫn có những ấn phẩm đặc biệt được làm cá nhân, nhưng thường khi còn cùng nhau hoạt động thì các idol group sẽ cho phát hành Season's Greetings dạng nhóm.

Các Season's Greetings trước của BLACKPINK cũng vậy. Nhưng lần này, YG lại chỉ thông báo cho phát hành của Rosé khiến nhiều người nghi ngờ có lẽ thông tin Rosé là người duy nhất tái ký với YG Ent là thật.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 9, trang Sports Seoul đưa tin Rosé đã đồng ý ở lại YG, trong khi đó ba thành viên còn lại là Jennie, Lisa và Jisoo từ chối thỏa thuận để chuyển sang một bến đỗ mới. YG Ent đã phủ nhận thông tin này và cho biết các cô gái vẫn trong giai đoạn đàm phán hợp đồng.

Mặt khác, fan cũng đoán rằng có lẽ Season's Greetings 2024 sẽ là phiên bản cá nhân. Ấn phẩm của 3 thành viên còn lại sẽ lần lượt được tung ra trong thời gian tới. Dựa vào tên Season's Greetings của Rosé thì tên của bộ ba còn lại được dự đoán sẽ là: Dalgom & Jisoo, Kuma & Jennie, L Family & Lisa.