Từ siêu phẩm 7 giải Oscar, điều gì khiến A24 trở thành "gã dị biệt" của Hollywood?

HHT - Suốt thời gian qua, tiếng vang của bộ phim điện ảnh "Everything Everywhere All at Once" (2022) vẫn không ngừng vọng lại. Kéo theo đó, danh tiếng của A24 - hãng phim “chịu trách nhiệm” cho việc sản xuất tuyệt phẩm này - lại tiếp tục gây sốt sau nhiều năm tạo sự chú ý.

Được thành lập từ năm 2012 bởi 3 nhân vật Daniel Katz, David Fenkel và John Hodges, hãng phim độc lập A24 đi lên từ những bộ phim kinh phí thấp nhưng có nội dung vô cùng độc đáo và đậm chất nghệ thuật.

Trong những ngày đầu, các bộ phim của “gã dị biệt” này vẫn chưa thực sự được đánh giá cao, nhưng theo thời gian, chất lượng của các sản phẩm dần được chăm chút và hoàn thiện hơn. Những dự án của A24 liên tục chiêu mộ được những ngôi sao hạng A, từ trẻ tuổi như Selena Gomez (Spring Breakers), Emma Watson (The Bling Ring), Shailene Woodley (The Spectacular Now),... đến hàng kỳ cựu như Scarlett Johansson (Under the Skin), Oscar Isaac, Jessica Chastain (A Most Violent Year)... khiến danh tiếng của hãng thêm vững chắc.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ rằng một hãng phim kinh phí thấp chỉ tập trung vào câu chuyện chứ ít có sự đầu tư trong hình ảnh, giải Oscar đầu tiên mà A24 nhận được là Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc cho bộ phim khoa học viễn tưởng Ex Machina (2014), đánh bại những quả “bom tấn” kinh phí khủng như Star Wars: Episode VII - The Force Awakens hay Mad Max: Fury Road.

Trong năm 2016 đó, A24 cũng gây chú ý với 2 tác phẩm nhận tượng vàng khác là phim tài liệu Amy về cuộc đời danh ca quá cố Amy Winehouse và Room (2015).

Trong đó, Room - hành trình trốn thoát khỏi căn phòng giam sau nhiều năm trời của một người mẹ trẻ tuổi và đứa con trai nhỏ - đã nhận 4 đề cử đều thuộc hạng mục lớn nhất là Phim hay nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và nhận về tượng vàng Nữ chính xuất sắc cho Brie Larson - bước ngoặt giúp nữ minh tinh được chọn vào vai siêu anh hùng Captain Marvel.

Không chỉ Brie Larson bắt đầu tìm thấy danh vọng, rất nhiều tài năng trẻ cũng nhận được sự chú ý của công chúng từ những bộ phim thuộc A24 như Alicia Vikander (Ex Machina), Anya Taylor-Joy (The Witch), Mahershala Ali (Moonlight), Greta Gerwig (Lady Bird), Florence Pugh (Midsommar),...

Kỳ tích mà A24 tạo nên không chỉ gói gọn trong các bộ phim chất lượng tốt hay là bước đệm cho những gương mặt tiềm năng phát triển sự nghiệp, mà còn phá bỏ nhiều giới hạn.

Những nghệ sĩ gốc Đông Á chưa từng được xem trọng tại Hollywood trước đây, thế nhưng The Farewell đã giúp Awkwafina trở thành gương mặt đầu tiên thắng giải Quả Cầu Vàng với tư cách là một nữ chính; Minari giúp Steven Yeun nhận đề cử Nam chính xuất sắc tại Oscars cùng năm nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-jung thắng giải Nữ phụ xuất sắc, tạo tiền đề cho những nhận thức mới tại Hollywood ngày nay, dẫn tới chiến thắng lịch sử của Dương Tử Quỳnh và Everything Everywhere All at Once.

Không chỉ tạo sân chơi cho các gương mặt mới, A24 cũng không ngần ngại mang những "ngôi sao hết thời" trở lại màn ảnh, là Adam Sandler thoát xác “cây hài nhảm” với Uncut Gems (2019) hay Brendan Fraser (The Whale) và Quan Kế Huy (Everything Everywhere All at Once) trở lại đầy ngoạn mục, giúp tài năng của họ không bị bỏ phí rồi trôi vào quên lãng.

Không chỉ hoạt động ở mảng điện ảnh, A24 cũng hợp tác thực hiện một số phim truyền hình với các nhà đài khác, nổi bật nhất chính là loạt phim Euphoria của HBO có Zendaya là nữ chính. Tách ra khỏi những bộ phim học đường tươi sáng, loạt phim đình đám này mạnh dạn khai thác những góc tối gây tranh cãi của các thanh thiếu niên mới lớn.

Sắp tới đây, A24 tiếp tục mang tới những dự án truyền hình đáng chú ý khác như Beef (hợp tác với Netflix) có Steven Yeun và “cây hài” Ali Wong; The Sympathizer (hợp tác với HBO) - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Thanh Việt với sự tham gia của Robert Downey Jr. và “đầu tàu” là đạo diễn Park Chan Wook đình đám xứ kim chi.

Chỉ tính riêng tại giải Oscars 2023, A24 đã góp mặt với tận 6 bộ phim là Everything Everywhere All at Once, Marcel the Shell with Shoes On, Aftersun, Causeway, The Whale, Close và nhận về 8 tượng vàng trên tổng số 18 đề cử; đủ để thấy sức mạnh nghệ thuật của “gã dị biệt” này sẽ còn khiến khán giả phải “ngả mũ” dài dài.