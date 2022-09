Tun Phạm - Long Chun khiến netizen ấm lòng nhờ hành động đặc biệt trong mùa Trung Thu

HHT - Đôi bạn thân Tun Phạm và Long Chun cùng nhau thực hiện buổi phát quà nhân dịp Tết Trung Thu. Đối tượng là những người lao động nghèo, những mảnh đời không nơi nương tựa trên những con đường ở TP.HCM.

Tun Phạm và Long Chun đã chuẩn bị hơn 50 phần quà. Với trang phục giản dị, cả hai cùng nhóm bạn dùng xe máy làm phương tiện di chuyển để tiện “len lỏi” khắp các con hẻm. Một chút phần quà nhỏ là bánh và sữa kèm tiền mặt. Đôi bạn thân hi vọng đã đem đến niềm vui, sự an ủi cho người không may gặp khiếm khuyết, những mảnh đời bất hạnh…

Dưới bài đăng của Tun Phạm trên trang Facebook cá nhân, rất nhiều những bình luận tích cực, ủng hộ chuyến đi ý nghĩa này: “Cuộc sống đẹp là bình an, tạo ra nhiều phước lành cho đời… Chúc Tun những điều tốt đẹp”, “Mong một ngày mình cũng làm được, nhất định phải làm được!”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tấm lòng của các cháu thật tuyệt vời. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe và thành công”...

Thời gian gần đây, Tun Phạm đã thực hiện nhiều video lan tỏa hành động tích cực vô cùng ý nghĩa. Nam MC đã gửi tặng cành hoa, tấm thiệp ghi lời động viên hay những món quà nhỏ mang giá trị tinh thần đến người bất kỳ mà anh gặp trên đường. Hành động của Tun Phạm đã tạo ra năng lượng tích cực cho người xem. Sau loạt video từ nam MC, một số nhà sáng tạo nội dung khác cũng đã thực hiện những với video tương tự, cùng nhau chia sẻ những điều tích cực đến cộng đồng mạng.

Trước làn sóng những nội dung tranh cãi, không lành mạnh trên mạng xã hội, nhiều nhà sáng tạo nội dung như Tun Phạm, Long Chun... vẫn truyền đi những thông điệp tích cực bằng sức ảnh hưởng của mình.