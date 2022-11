Tun Phạm thẳng thắn chia sẻ về xu hướng tính dục: "Mình thích cả con trai lẫn con gái"

HHT - Trước đó, nam Tiktoker bất ngờ chia sẻ hình ảnh che ô và đang thân mật với một bạn nam kèm caption đầy ẩn ý khiến nhiều người xôn xao có phải anh chàng đang muốn công khai bạn trai?

Dù bức ảnh mà nam TikToker công khai chỉ nhằm ẩn ý hé lộ phần 2 của câu chuyện tình dang dở trong MV Tình nào không như tình đầu (Trung Quân) với nam diễn viên Ma Ran Đô. Thế nhưng, những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm đời tư của Tun Phạm vẫn liên tục được netizen đặt ra.

Mới đây, trong họp báo ra mắt MV mới Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn của ca sĩ Trung Quân Idol, Tun Phạm đã công khai chia sẻ câu chuyện giới tính của bản thân mình trước truyền thông. Trong đoạn clip, nam TikToker đã rất thẳng thắn khi chia sẻ về xu hướng tính dục của mình trước nhiều người.

Theo chia sẻ của Tun Phạm, dạo thời gian gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ đào lại câu nói của Tun Phạm từ khoảng 5 - 6 năm về trước: “Tun Phạm khẳng định mình 100% trai thẳng”. Trong giai đoạn đó, Tun Phạm có quen một bạn nữ và chưa khai thác được “sức mạnh nội tại tiềm tàng” trong người mình.

Nam TikToker đã khẳng định: “Trong vòng 3 năm trở lại đây, khi lên trên bất kì nền tảng mạng xã hội nào, khi được đặt câu hỏi về vấn đề này, Tun đều nói rằng mình thích cả con trai lẫn con gái. Chỉ là 5 năm trước, em vẫn còn quen con gái thì em nói thế".

Trước đó, Long Chun - người bạn thân thiết của Tun Phạm cũng đã có những chia sẻ xúc động về hành trình come out. Long Chun cho biết muốn come out thành công, chúng ta cần vượt qua ba giai đoạn: Vượt qua chính mình, chấp nhận bản thân; sau đó làm cho xã hội chấp nhận mình và "cửa ải" lớn nhất chính là gia đình, khó vượt qua nhất. Vượt qua tất cả những đau buồn, Long Chun đã được sống đúng với bản thân, trở thành một người luôn đem lại những cảm xúc tích cực cho mọi người.

Tun Phạm (tên thật: Phạm Đức Huy) là TikToker đang được nhận nhiều sự quan tâm của khán giả khi anh dần khẳng định hình ảnh của mình trong showbiz Việt. Từ một TikToker, anh chàng dần mang đến nhiều hình ảnh đa dạng đến với người hâm mộ với các vai trò khác nhau như MC, diễn viên... Sự nổi tiếng của Tun Phạm gắn liền với hình ảnh hài hước, vui nhộn trên các video clip trên các nền tảng mạng xã hội.