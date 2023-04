Tung bằng chứng không "quay xe" trong livestream, Võ Hà Linh vẫn bị netizen tố "lươn lẹo"

HHT - Từ nhiều năm nay, Hội An là điểm đến được giới trẻ yêu thích với khung cảnh cổ kính cùng những quán hàng, tiệm may, dịch vụ... độc đáo. Trước thông báo từ 15/5, TP. Hội An sẽ thu 80.000-120.000 đồng/vé đối với khách du lịch thăm phố cổ, thành phố này liệu còn đủ sức hút với Gen Z?