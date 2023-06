Tương lai của vũ trụ siêu anh hùng DC sẽ ra sao sau khi Flash đi ngược thời gian?

HHT - Vì sao phim Flash lại đóng vai trò “bản lề” với tương lai mới của vũ trụ phim DC? Và phim có liên quan gì đến cái mọi người vẫn gọi là Flashpoint?

Được coi là một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất vũ trụ siêu anh hùng DC, Flashpoint mở đường cho những dòng thời gian mới, bối cảnh mới cùng những số phận khác biệt của các siêu anh hùng. Một phần của sự kiện Flashpoint đã được tiết lộ trong phim Flash.

Hợp lý hóa các gương mặt siêu anh hùng mới

Qua một thập kỷ của DCEU, khán giả đã rất quen với những công thức Batman phải là Ben Affleck, Superman phải là Henry Cavill, Wonder Woman phải là Gal Gadot, Aquaman phải là Jason Momoa và thậm chí siêu ác nhân Harley Quinn cũng phải là Margot Robbie.

Thế nhưng, với những sự kiện đã xảy ra theo bước chạy của Flash, những khả năng mới hoàn toàn có thể xảy ra trong vũ trụ DC. Điều này hợp lý hóa kế hoạch xây dựng một vũ trụ điện ảnh DC mới với những gương mặt mới mà đạo diễn James Gunn ấp ủ.

Fan DC cũng nhận xét vui sau khi xem Flash rằng một thế giới không Superman thì đúng là nguy to. Không biết trùng hợp hay cố ý, nhưng bộ phim đặt viên gạch đầu tiên cho vũ trụ DC dưới triều đại James Gunn là Superman: Legacy, càng chứng tỏ vị thế của Superman trong vũ trụ siêu anh hùng này.

Tương tự, việc Flash hội ngộ nhiều-phiên-bản-Batman càng giúp hợp lý hóa gương mặt Batman mới của màn ảnh DCU, dự kiến sẽ xuất hiện trong phần phim đầu tiên The Brave and the Bold. Sự xuất hiện của Supergirl Kara Zor-El nhận nhiều phản ứng tích cực của khán giả trong Flash cũng mở đường cho phần phim riêng về nhân vật này, khi cô đã trở nên quen thuộc hơn với khán giả.

Hé lộ về “tương lai gần” của vũ trụ DCEU

Mặc dù được coi là bộ phim mang tính bản lề cho một màn làm mới hoàn toàn của vũ trụ DC, song năm nay DCEU vẫn còn hai phim khác đang chờ công chiếu: Blue Beetle vào tháng 8 và Aquaman and the Lost Kingdom vào tháng 12.

Tuy nhiên, Blue Beetle gần như rất ít liên quan đến các sự kiện trong DCEU vì như một phim độc lập. Nhưng Aquaman thì khác khi đoạn after-credit của Flash ít nhiều cho chúng ta biết, Aquaman vẫn còn liên hệ với các thành viên của Liên Minh Công Lý và như vậy, ông hoàng biển cả vẫn có vai trò quan trọng với những bộ phim DC sau này.