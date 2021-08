Tưởng niệm 1 năm ngày mất của "Báo Đen" Chadwick Boseman: Cái chết không phải là kết thúc

HHT - Dù đã ra đi nhưng những di sản mà Chadwick Boseman và “Black Panther” để lại sẽ mãi mãi được lưu giữ.

Ngày 28/8/2020, tin tức nam tài tử Chadwick Boseman - “Black Panther” của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - mãi mãi ra đi ở tuổi 43 vì căn bệnh ung thư như bóp nghẹt trái tim những người yêu điện ảnh. Cứ ngỡ mới ngày hôm qua, nhưng giờ đây đã là 1 năm kể từ ngày anh ra đi.

4 năm cuối đời là 4 năm khó quên với bất kỳ ai

Nam diễn viên sinh năm 1976 bắt đầu sự nghiệp vào năm 2004 với những vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình của Mỹ. Bắt đầu muộn, nhưng thành công cũng chẳng sớm đến với anh cho đến mãi gần 10 năm sau.

Từ năm 2013 trở đi, cái tên Chadwick Boseman bắt đầu gây chú ý tới các hãng phim của Hollywood sau khi anh hóa thân thành những huyền thoại của văn hóa Mỹ như cầu thủ bóng chày Jackie Robinson (42) hay danh ca James Brown (Get on Up), tạo điều kiện để anh tiến đến Vũ trụ Điện ảnh Marvel - dấu ấn sáng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Lỡ duyên với vai diễn Drax the Destroyer trong Guardians of the Galaxy, nhưng hóa ra đó lại là một điều tuyệt vời khi anh được nhận lấy cơ hội để trở thành Đức vua T’Challa - siêu anh hùng Black Panther đến từ cường quốc châu Phi Wakanda.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 (Captain America: Civil War), vai diễn biểu tượng này đã sớm tạo nên một cơn sốt cho khán giả toàn cầu. Đó là điểm khởi đầu cho một sự nghiệp xán lạn phía trước của Chadwick, nhưng cũng là điểm tăm tối nhất khi anh phát hiện bản thân mang căn bệnh ung thư đại trực tràng trong cùng năm định mệnh này, và phải đến khi anh bất ngờ qua đời vào mùa Thu năm 2020 thì cả thế giới mới được biết mọi chuyện.

Suốt 4 năm cuối cùng của cuộc đời, “Chiến Binh Báo Đen” đã giấu đi tình trạng sức khỏe của mình, mặc mọi đau đớn để cống hiến tất cả những gì còn lại cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy và thổi lửa chiến đấu cho chính các bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi khác. Không chỉ là siêu anh hùng với bộ giáp vibranium trên màn ảnh, Chadwick Boseman đã chứng minh bản thân là một anh hùng ngoài đời thực, và là một diễn viên thực thụ với 1 đề cử Oscar và 1 giải Quả Cầu Vàng nhận được ngay cả khi anh đã ra đi (Ma Rainey’s Black Bottom).

Di sản to lớn của “Black Panther”

“Black Panther” do Chadwick Boseman thể hiện không đơn thuần chỉ là một nhân vật hư cấu mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa mới trong thời hiện đại, thậm chí còn nổi tiếng ngang hàng với Iron Man hay Captain America dù “sinh sau đẻ muộn” trên màn ảnh.

Đối với xã hội, đây là hình ảnh đại diện cho sức mạnh và sự tự tôn của người gốc Phi trên toàn cầu. Trong bối cảnh mà xã hội đang tích cực đẩy lùi sự phân biệt chủng tộc, “Black Panther” như một ngọn lửa tiếp sức cho các “anh chị em” của mình.

Hiểu được điều này, hãng phim Marvel Studios cũng sử dụng đặc quyền sở hữu nhân vật của mình để giữ hình tượng Đức vua T’Challa mãi mãi thuộc về Chadwick Boseman và sẽ không bao giờ tuyển thêm bất cứ diễn viên nào khác cho vai diễn biểu tượng này.

Không thể không nói đến việc tác phẩm điện ảnh riêng về nhân vật này vào năm 2018 - Black Panther - đã lập vô số kỷ lục, nhưng nổi bật nhất vẫn là: Bộ phim siêu anh hùng da màu có doanh thu đạt đến tận 1.347 tỷ USD toàn cầu; và hơn cả, bộ phim siêu anh hùng đầu tiên được đề cử hạng mục Phim xuất sắc nhất trong suốt gần 100 năm diễn ra của giải thưởng điện ảnh Oscar.

Việc Chadwick Boseman ra đi và để lại chiếc ngai vàng Wakanda vô chủ là một mất mát lớn cho nền điện ảnh thế giới, đặc biệt là cho MCU khi phần phim riêng thứ 2 vốn đã được hoàn thành kịch bản từ lâu.

Dẫu vậy, vào tháng Bảy năm sau, bộ phim riêng thứ 2 mang tên Black Panther: Wakanda Forever vẫn sẽ được đưa đến khán giả. Dẫu T’Challa không còn, nhưng các anh chị em của anh vẫn ở đó để bảo vệ chiếc ngai vàng kia: Cô em gái Shuri “thông minh nhất MCU”, nữ tướng Okoye mạnh mẽ, nàng công chúa Nakia lanh lợi, Hoàng Thái hậu Ramonda kiêu hãnh, thủ lĩnh M’Baku tàn bạo nhưng hài hước của tộc dã nhân Jabari, và cuối cùng là “Iron Man 2.0” Riri Williams với tên gọi “Ironheart” sẽ cùng nhau chống lại sự trỗi dậy của vương quốc Atlantis dưới biển sâu do Đế vương Namor dẫn đầu.

“Cái chết không phải là điểm kết thúc”. Vì đó là điểm khởi đầu mới cho các di sản của T’Challa, và tinh thần cùng đất nước Wakanda sẽ luôn bất diệt.