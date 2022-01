Tuyên bố của Hoàng tử Harry: Khẳng định mình vẫn thuộc danh sách kế vị của Hoàng gia Anh

HHT - Liên quan đến việc Hoàng tử Harry yêu cầu nước Anh phải cung cấp lực lượng cảnh sát bảo vệ khi anh và vợ con quay về, công chúng đang có nhiều tranh cãi. Đặc biệt, toàn bộ tuyên bố của phía Hoàng tử Harry cũng mới được đăng công khai, trong đó khẳng định Harry vẫn có tên trong danh sách kế vị của Hoàng gia Anh.

Từ sau khi rời khỏi Hoàng gia Anh, vợ con Hoàng tử Harry chưa quay lại nước Anh lần nào. Nhiều người tin rằng đây là do những rạn nứt giữa gia đình nhỏ của Harry với gia tộc lớn của anh. Tuy nhiên, dường như Harry lại có ý nói rằng, lý do thật là vì vấn đề an ninh.

Bởi vậy, Harry đã để luật sư gửi thư tới Bộ Nội vụ Anh, nói rằng sẽ đề nghị Tòa án xem xét nếu nước Anh vẫn không có cảnh sát bảo vệ khi anh và vợ con quay về. Harry nói, anh sẽ tự trả tiền cho việc này, chỉ cần nước Anh cung cấp lực lượng cảnh sát để bảo vệ, vì theo Harry thì vệ sĩ mà anh tự thuê không được tiếp cận thông tin mật để đảm bảo an toàn cho anh và vợ con.

Ngay sau khi thông tin này được các tờ báo lớn ở Anh đồng loạt đăng tải, toàn bộ tuyên bố của phía Harry cũng được công khai. Trong đó, Harry dường như tái khẳng định vị trí của mình tại Hoàng gia Anh để chứng minh rằng việc anh và vợ con cần được cảnh sát bảo vệ là hợp lý.

Trong tuyên bố có viết: “Hoàng tử Harry đã thừa hưởng một rủi ro về an ninh từ khi sinh ra, và trong suốt cuộc đời. Anh ấy vẫn là người kế vị hàng thứ sáu tại Hoàng gia… Mặc dù vai trò của Harry ở Hoàng gia đã thay đổi, nhưng tư cách một thành viên Hoàng gia của anh ấy thì không. Và mối đe dọa đối với anh ấy và gia đình của anh ấy cũng thế”.

Tuyên bố cũng viết, nếu không có sự bảo vệ của cảnh sát, “Hoàng tử Harry và gia đình anh ấy không thể trở về nhà”, đồng thời nhấn mạnh rằng mục đích của Harry “rất đơn giản”, là “đảm bảo sự an toàn cho bản thân và gia đình trong lúc ở Vương quốc Anh, để con cái anh ấy có thể biết quê hương của cha”.

Phía Harry cũng nhắc nhở rằng: “Như mọi người đều biết, những người khác khi đã rời chức vụ công mà vẫn phải chịu nguy cơ thì sẽ được cảnh sát bảo vệ mà không phải trả chi phí nào”.

Cuối cùng, dù đã rời Hoàng gia Anh được 2 năm và từ đó đến nay đã vài lần nói những điều không tích cực về cuộc sống ở Anh, nhưng Harry vẫn khẳng định: “Vương quốc Anh sẽ luôn là quê hương của Hoàng tử Harry, và là đất nước nơi mà anh ấy muốn vợ con mình được an toàn”.

Hàng chục ngàn người đã viết bình luận dưới bài đăng liên quan đến tuyên bố của Hoàng tử Harry, đa số không đồng tình với hành động của anh. Họ viết những điều như:

“Chẳng biết vợ con Harry có về Anh không, nhưng anh ấy đã về vài lần và chẳng thấy nói gì vào những lúc ấy, sao tự nhiên bây giờ lại bày ra chuyện này?”.

“Ai được cảnh sát bảo vệ là việc liên quan đến chính sách của đất nước, không phải người nào muốn là được. Tôi nghĩ Harry hơi bị thiếu thực tế rồi”.

“Dường như có một mô hình quen thuộc trong hành động của Harry: Cứ khi nào đang yên đang lành thì nhà anh ấy lại dọa có hành động pháp lý gì đó”.

Truyền thông ở Anh thì đang đặt câu hỏi rằng, nếu nước Anh vẫn quyết định không cung cấp lực lượng cảnh sát bảo vệ thì chẳng lẽ Harry không bao giờ đưa con về thăm gia tộc nữa hay sao.

Thục Hân