Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: "Mưa" điểm 10 Tiếng Anh và Toán, sĩ tử 2K7 lo điểm chuẩn tăng mạnh

HHT - Ngày 24/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2022. Theo dữ liệu thống kê, Tiếng Anh và Toán là hai môn có “mưa điểm 10” trong kì thi tuyển sinh vào THPT năm 2022.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra vào ngày 11 và 12/6 vừa qua. Trong hơn 94.000 thí sinh dự thi, có 668 bạn giành điểm 10. Môn Toán có 190 bạn đạt điểm tuyệt đối, Ngoại ngữ có 478 bạn. Điểm môn Văn cao nhất là 9,5 với 5 bạn đạt điểm số này.

Điểm thi cao, hồi hộp chờ điểm chuẩn

Đề thi môn Toán và Tiếng Anh năm nay được nhận xét là nhẹ nhàng, không quá hóc búa, chính vì vậy, nhiều bạn sĩ tử 2K7 đã đạt điểm tuyệt đối trong hai môn thi này.

Chia sẻ với nhà Hoa, bạn Nguyễn Lê Hồng Hạnh (trường THCS Nguyễn An Khương, TP.HCM) cho rằng: "Mình thấy đề thi môn Tiếng Anh với Toán trong kì thi vào 10 tương đối dễ vừa sức với các bạn sĩ tử, các câu hỏi không quá khó nhằn, thách đố nên mình cũng không quá bất ngờ trước phổ điểm thi của hai môn này".

Cùng quan điểm với Hồng Hạnh, bạn Nguyễn My (trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) chia sẻ: “Mình nghĩ bài thi Tiếng Anh rất nhẹ nhàng, không đánh đố nên chỉ cần mọi người chú tâm học tập một chút thì sẽ dễ dàng “nắm” được điểm 10 trong tay. Bên cạnh đó, với đề thi Toán năm nay cũng không quá “hack não” như những năm trước, chỉ cần chú ý về các trình bày thì được điểm 10 không phải điều quá khó khăn”.

Thủ khoa vỡ òa cảm xúc

Sáng nay, khi biết điểm thi chính thức vào 10, nhiều sĩ tử vỡ òa trong cảm xúc hân hoan, vui mừng “vượt vũ môn” thành công, trở thành những thí sinh nằm trong top điểm cao nhất.

Là thí sinh có điểm xét tuyển vào hệ chuyên cao nhất, cậu bạn Dương Kiến Khải (trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) cảm thấy rất vui và cũng có chút bất ngờ về kết quả mỹ mãn này.

"Vì xác định thi chuyên từ nhỏ nên mình đã bắt đầu ôn tập từ khá sớm. Mặc dù mình nghĩ kết quả mình đạt được ngày hôm nay phần lớn là nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng sự ủng hộ rất tận tâm của gia đình, thầy cô, bạn bè nhưng cũng có một phần may mắn trong đó. Thành tích này thật sự đã vượt ngoài kỳ vọng của mình nên mình cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn".

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Phan Nguyễn Gia Bảo (trường THCS Đức Trí, TP.HCM) - thí sinh đạt thủ khoa 29 điểm, vỡ oà cảm xúc với kết quả trên: "Mình không tin được là bài thi Văn đạt được 9 điểm và mình lại là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay". Tuy nhiên, Gia Bảo cũng thấy khá tiếc khi có thể làm tốt hơn ở bài thi Anh chuyên của mình.

Gia Bảo chia sẻ bí kíp để đạt con 10 tròn trĩnh ở hai môn Toán và Tiếng Anh là: "Nắm chắc các khái niệm cơ bản, tính chất, dấu hiệu nhận biết. Chú ý luyện tập các dạng bài toán thực tế, đồng thời nên luyện tập các bài hình học ở các cuốn sách nâng cao để đạt điểm 9, 10. Và ở môn Tiếng Anh thì phải tránh làm ẩu, sai những lỗi không đáng có."

Khá hài lòng với số điểm đạt được, bạn Mai Phương (trường THCS Đức Trí, TP.HCM) hy vọng sẽ đậu vào nguyện vọng 1 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Số điểm trên là kết quả của quá trình ôn luyện chăm chỉ của Mai Phương nhưng cô bạn cũng khá lo về mặt điểm chuẩn khi các bạn xuất sắc sẽ chiếm ưu thế top đầu hơn, còn điểm số tầm khá tốt cũng chưa hẳn an tâm.

Dự kiến điểm chuẩn tăng nhẹ so với những năm trước

Với phổ điểm cao như năm nay, nhiều teen 2K7 dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ so với năm 2021. Bên cạnh đó, năm nay số lượng thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tăng cao, điều này sẽ dẫn đến cuộc cạnh tranh căng thẳng ở những trường top đầu, những trường có đông sĩ tử đăng ký.

Cô bạn Bùi Hồng Trúc Linh (trường THCS Hà Huy Tập, TP.HCM) chia sẻ: “Mặc dù điểm mình không quá cao so với nhiều bạn thí sinh khác nhưng cũng đủ để đỗ nguyện vọng đầu tiên. Bên cạnh đó, mình nghĩ điểm chuẩn năm nay sẽ nhỉnh hơn một chút so với mọi năm bởi vì số lượng sĩ tử 2K7 tham gia kì thi vào 10 rất đông và nhìn chung, điểm thi của các bạn đều khá cao”.

Còn với Nguyễn Ngọc Bảo Hân (trường THCS Nguyễn An Khương, TP.HCM) cho rằng đề thi năm nay hầu hết vừa sức và thậm chí “dễ thở” đối với không ít bạn, chính vì thế mà mặt bằng chung điểm thi của các bạn khá cao. Do đó điểm chuẩn năm nay sẽ ngang bằng hoặc chênh lệch ít so với năm 2021.

Dù đạt số điểm trong top 70 thí sinh có điểm thi cao nhất, nhưng cậu bạn Hồ Quốc Thống (trường THCS Bình Khánh, TP.HCM) không dám đặt nguyện vọng vào trường Nguyễn Thượng Hiền vì tình hình "cơn mưa điểm 10" khá cao và theo Quốc Thống dự đoán điểm chuẩn sẽ có thể cao hơn từ 0.5 đến 2.0 so với năm ngoái.