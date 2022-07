Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Teen thở phào vì điểm chuẩn giảm nhẹ, thầy cô đã dự đoán trước

HHT - Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập năm học 2022 - 2023. Khác với dự đoán của nhiều sĩ tử 2K7, điểm chuẩn năm nay của hầu hết các trường đều "giảm nhẹ" hơn năm ngoái.

Năm nay là năm đầu tiên điểm thi tuyển sinh lớp 10 được tính theo cách mới: Tổng điểm 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, tất cả đều tính theo hệ số 1. Vì vậy, cách tính điểm chuẩn năm nay có sự thay đổi so với những năm trước. Theo công bố, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đứng đầu danh sách với điểm chuẩn là 23,25. Bên cạnh đó, nhiều trường lấy điểm chuẩn trên 21 như: THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lê Quý Đôn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Phú Nhuận,...

Điểm chuẩn giảm nhẹ, “rộng đường” cho các sĩ tử học trường công lập

Sau khi điểm chuẩn được công bố, nhiều teen 2K7 bất ngờ vì điểm chuẩn thấp hơn so với dự đoán trước đó. Tuy nhiên, điều này giúp các sĩ tử có cơ hội được học tập tại các trường công lập mà mình mong muốn.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, cô bạn Bùi Hồng Trúc Linh (trường THCS Hà Huy Tập, TP.HCM) cho biết: “Mình thấy điểm chuẩn năm nay giảm không quá nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, điều này nằm ngoài dự đoán của mình vì mình nghĩ điểm chuẩn sẽ cao hơn một chút. Có lẽ các sĩ tử phải học online một khoảng thời gian khá dài trước đó vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên kết quả thi của các bạn không được cao, dẫn đến điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ”.

Còn bạn Nguyễn Ngọc Bảo Hân (trường THCS Nguyễn An Khương, TP.HCM) chia sẻ: “Mình hơi bất ngờ vì điểm chuẩn năm nay không quá cao như mình và các bạn bè dự đoán trước. Nhưng điểm chuẩn 'dễ thở' hơn so với năm trước thì sẽ tạo cơ hội cho học sinh được học hệ công lập. Mình cảm thấy rất may mắn vì đã đậu vào đúng trường mình mong muốn và mình cũng hy vọng rằng những bạn khác cũng sẽ đậu được nguyện vọng 1”.

Là tân học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - trường dẫn đầu về điểm chuẩn vào 10 năm nay, Nguyễn Lê Hồng Hạnh (trường THCS Nguyễn An Khương, TP.HCM) cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đỗ đúng nguyện vọng 1.

"Mình đã dành ra rất nhiều thời gian để học hỏi, trau dồi kiến thức, thậm chí 'cày ngày cày đêm' trong thời gian nước rút để có thể đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. Mình nghĩ kết quả mình đạt được rất xứng đáng với những nỗ lực và công sức mình đã bỏ ra" - Hồng Hạnh chia sẻ.

Thầy cô lý giải chuyện điểm tuyển sinh “sụt” nhẹ

Ngược lại với phản ứng vui mừng của các sĩ tử 2K7, các thầy cô lại không quá bất ngờ khi công bố điểm chuẩn. Cụ thể, bởi nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà các thầy cô đã phần nào dự đoán trước điểm chuẩn năm nay sẽ có phần giảm nhẹ.

Theo Thầy Nguyễn Minh Huy (giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên áp dụng cách thức tính điểm mới cũng như có thay đổi trong cấu trúc ra đề thi môn Tiếng Anh, việc điểm chuẩn là điều không mấy bất ngờ.”

Khi được hỏi về nguyên nhân, thầy cho rằng đề thi Văn, Toán năm nay có tính phân loại cao, có phần “khó nhằn” hơn so với những năm trước. Điều này góp phần tạo ra sự “nương tay” trong công tác tính điểm chuẩn của các trường công lập, tạo điều kiện cho các sĩ tử rộng đường vào cánh cổng trường THPT yêu thích.

Bên cạnh đó, thầy Trần Văn Đúng (giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh) lý giải một vài nguyên nhân điểm chuẩn thấp là vì các teen, đặc biệt là teen 2K7 vừa trải qua thời gian đại dịch “hoành hành”, hầu hết các học sinh đều phải học online nên việc chủ động ôn tập và tiếp thu kiến thức cũng có giới hạn.

“Thật ra vì cách tính điểm có sự thay đổi so với những năm trước nên sẽ có không ít người tỏ ra 'bất ngờ' và hiểu lầm việc điểm chuẩn giảm đáng kể. Nhưng nếu nhân hệ số 2 và tính như các năm trước thì điểm chuẩn 2022 cũng không quá chênh lệch. Đối với mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là 10,5 điểm, chủ yếu là các trường ngoại tỉnh, ngoài trung tâm thành phố. Mà các trường ở ngoại thành luôn lấy thấp hơn các trường ở nội thành” - thầy Đúng chia sẻ thêm.