TWICE chuẩn bị phát hành đĩa đơn tiếng Anh thứ hai, sẽ ra mắt trong tháng 1 năm 2023

HHT - TWICE gây bất ngờ cho các fan khi thông báo phát hành đĩa đơn mới. Lần comeback này sẽ đánh dấu sự trở lại của nhóm với một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh kể từ bài hát nổi đình đám ra mắt năm 2021 “The Feels”.

Mới đây, nhóm nhạc nữ đình đám nhà JYP - TWICE chia sẻ rằng nhóm chuẩn bị phát hành đĩa đơn tiếng Anh thứ hai của nhóm. Ca khúc này sẽ xuất kích ngay năm mới, cụ thể là trong tháng 1 năm 2023.

Sau thông báo đó, TWICE còn cho biết nhóm cũng sẽ phát hành mini-album thứ 12 vào tháng 3 năm 2023, khiến cho nhiều ONCE (fandom của TWICE) hết sức phấn khích. Tuyên bố của TWICE đã nhận được sự yêu mến từ ONCE trên khắp thế giới. Các ONCE rất vui mừng, đồng thời siêu nhiệt tình, tích cực bình luận ủng hộ trên Twitter của nhóm.

Đáng chú ý, có một chi tiết đặc biệt trong bài thông báo đã thu hút sự chú ý của fan. Cụ thể, TWICE đăng dòng chú thích như sau: "Đầu tiên, 1/4 của năm 2023".

Các fan không khỏi tò mò và lập tức bật chế độ “thám tử”. Rất nhiều suy đoán được đưa ra, đa số đều cho rằng TWICE còn đang cất giấu “bí mật” nào đó. Trong đó có giả thuyết cho rằng TWICE sẽ comeback 4 lần trong năm 2023; hoặc nhóm có 4 hoạt động nổi bật trong năm 2023, single tiếng Anh cùng mini-album mới chỉ là cái đầu tiên.

Nhiều ONCE bình luận:

"1/4 của năm 2023. Được rồi, vậy là sẽ có thêm một bất ngờ khác sao?"

"Ôi, thật khó để giữ bình tĩnh mà. Thật là không thể tin được.”

“Tôi tự hỏi lần này họ sẽ phát hành những bài hát mới nào. TWICE thực sự là tràn đầy bất ngờ."

Một số fan lại cho rằng những con số còn lại có thể có nghĩa là một chuyến lưu diễn hoặc một nhóm nhỏ - sub-unit của TWICE được thành lập, khả năng cao là J-line của nhóm, bao gồm các thành viên đến từ Nhật Bản Mina, Sana và Momo.

"Đĩa đơn tiếng Anh thứ 2? Mini Album thứ 12? 1/4 năm 2023, nghĩa là quý 1 năm 2023? Những quý tới rất có thể là nhóm nhỏ MISAMO, World Tour của nhóm, album tiếng Nhật và full album tiếp theo? Thật là hết sảy!"

"Tôi cá là chúng ta sẽ nhận được một thông báo khác về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sau đĩa đơn mới này đấy!"

Trước mắt, “món quà” sớm nhất của TWICE dành cho các fan chính là đĩa đơn tiếng Anh thứ hai của nhóm. Đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên của TWICE The Feels được phát hành vào tháng 10/2021 và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực. Ngoài năng lượng lạc quan và giai điệu sôi nổi, bài hát còn thu hút thêm sự chú ý của quốc tế, giúp độ nổi tiếng của nhóm càng bùng nổ hơn. Bởi thế, đĩa đơn tiếng Anh tiếp theo của nhóm thật đáng để chờ đợi!